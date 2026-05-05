به گزارش خبرنگار مهر، در میان روایتهایی که جنگ را بهعنوان یک رخداد تاریخی بازگو میکنند، آثاری نیز وجود دارند که از سطح تاریخ عبور کرده و به لایههای پنهانتری از تجربه انسانی نفوذ میکنند؛ لایههایی که در آن، جنگ نه یک واقعه دوردست، بلکه حضوری مداوم در زندگی روزمره است. «صبح روز یادبود» نوشته آلیستر مکلاود، از همین دست آثار است؛ روایتی که نه در میدان نبرد، بلکه در سکوت یک خانه و در امتداد یک انتظار شکل میگیرد و از خلال آن، تصویری چندلایه از تأثیر جنگ بر سه نسل یک خانواده ترسیم میشود.
این اثر، با تکیه بر یک موقعیت بهظاهر ساده، به بازخوانی پیچیدهای از حافظه، زمان و میراث انسانی دست میزند؛ روایتی که نشان میدهد چگونه گذشته، بیوقفه در حال بازتولید خود در اکنون است.
روایت از یک صبح آغاز میشود، اما به یک قرن امتداد مییابد
داستان از جایی آغاز میشود که یک کهنهسرباز سالخورده، دیوید مکدانلد، خود را برای شرکت در مراسم روز یادبود آماده میکند؛ مراسمی که بهنظر میرسد آخرین حضور او در آن باشد. این موقعیت، در نگاه نخست، ساده و حتی تکراری بهنظر میرسد، اما مکلاود با مهارتی قابل توجه، همین لحظه را به نقطهای برای گشودن دریچههای گذشته تبدیل میکند.
در فاصلهای کوتاه، میان آمادهشدن و انتظار برای رسیدن پسر و نوه، ذهن راوی به عقب بازمیگردد. خاطرات، نه بهصورت خطی و منظم، بلکه در قالب جزئیاتی پراکنده و ملموس ظاهر میشوند: تصمیمهایی که او را به میدان جنگ کشاند، ترسهایی که در خطوط مقدم تجربه کرد، گرسنگی، سرما، و حتی لحظات کوچک انسانی که در میان خشونتها شکل گرفتند.
سه نسل، یک سایه: بازتاب جنگ در امتداد خانواده
یکی از محورهای اصلی «صبح روز یادبود»، پرداختن به سه نسل از یک خانواده است؛ پدربزرگ، پدر و نوه، که هر یک بهنوعی درگیر پیامدهای جنگ هستند. این سهگانه، نه صرفاً بهعنوان شخصیتهای داستان، بلکه بهمثابه سه لایه از یک تجربه مشترک عمل میکنند.
پدربزرگ، بهعنوان کسی که جنگ را بهطور مستقیم تجربه کرده، حامل خاطراتی است که گاه بیانناپذیرند. پسر، در میانه این دو جهان قرار دارد؛ نه تجربه مستقیم جنگ را دارد و نه میتواند از تأثیرات آن فاصله بگیرد. نوه نیز، اگرچه در زمان دیگری زندگی میکند، اما همچنان در سایه تصمیمها و پیامدهایی قرار دارد که پیش از تولد او شکل گرفتهاند.
مکلاود در این ساختار، نشان میدهد که جنگ، صرفاً یک رویداد محدود به زمان و مکان نیست، بلکه پدیدهای است که در بستر خانواده و روابط انسانی تداوم مییابد. به این ترتیب، «صبح روز یادبود» به روایتی درباره انتقال ناگفتهها، سکوتها و حتی زخمها از نسلی به نسل دیگر تبدیل میشود.
جنگ؛ از میدان نبرد تا درون خانه
در این اثر، جنگ نهفقط در صحنههایی از نبرد، بلکه در زندگی پس از آن نیز حضور دارد. بازگشت دیوید مکدانلد از جبهه، بهمعنای پایان جنگ نیست؛ بلکه آغاز مواجههای تازه با جهانی است که دیگر همانند گذشته نیست.
روابط خانوادگی دستخوش تغییر شدهاند، مفهوم خانه دیگر ثبات پیشین را ندارد و حتی هویت فردی او نیز دچار دگرگونی شده است. این بازگشت، بیش از آنکه به آرامش منجر شود، نوعی ناآرامی درونی را به همراه دارد؛ گویی جنگ، از بیرون به درون منتقل شده و اکنون در ذهن و حافظه ادامه پیدا میکند.
جزئیات روزمره، زبان پنهان خاطرهها
یکی از ویژگیهای قابل توجه این اثر، استفاده از جزئیات روزمره برای بازسازی خاطرات است. در این داستان، خبری از روایتهای حماسی یا توصیفهای اغراقآمیز نیست؛ بلکه آنچه خواننده با آن مواجه میشود، مجموعهای از لحظات کوچک اما معنادار است.
از انتخاب لباس برای حضور در مراسم گرفته تا انتظار برای رسیدن اعضای خانواده، هر عنصر بهظاهر ساده، حامل لایهای از معناست. این جزئیات، بهتدریج، تصویری کاملتر از گذشته را شکل میدهند و به خواننده اجازه میدهند تا تجربه جنگ را نه از بیرون، بلکه از درون درک کند. در واقع، مکلاود با حذف فاصله میان امر بزرگ (جنگ) و امر کوچک (زندگی روزمره)، به نوعی از روایت دست مییابد که در آن، هر لحظه میتواند حامل تاریخ باشد.
زمان؛ پیوستاری که گسسته نمیشود
در «صبح روز یادبود»، زمان بهصورت خطی پیش نمیرود. گذشته و حال، در هم تنیدهاند و مرزی مشخص میان آنها وجود ندارد. این درهمتنیدگی، نهتنها در ساختار روایت، بلکه در تجربه شخصیتها نیز قابل مشاهده است.
دیوید مکدانلد، در حالی که در زمان حال زندگی میکند، همواره در حال بازگشت به گذشته است. خاطرات، بهصورت ناگهانی و بدون ترتیب زمانی ظاهر میشوند و نشان میدهند که گذشته، همچنان زنده و فعال است. این نگاه به زمان، به یکی از مضامین اصلی اثر تبدیل میشود: اینکه حال، همواره بازتابی از گذشته است و آینده نیز، در امتداد همین پیوستار شکل میگیرد. به این ترتیب، داستان، نوعی تأمل در باب رابطه میان زمان و تجربه انسانی ارائه میدهد.
تابآوری در دل ویرانی
با وجود فضای سنگین و تأملبرانگیز داستان، «صبح روز یادبود» صرفاً روایتی از رنج و فقدان نیست. در لایههای زیرین این اثر، نوعی از تابآوری نیز قابل مشاهده است؛ تلاشی برای ادامه دادن، حتی در شرایطی که گذشته همچنان سنگینی میکند.
این تابآوری، نه بهصورت شعاری، بلکه در رفتارها و انتخابهای شخصیتها نمود پیدا میکند. حضور در مراسم یادبود، بهنوعی تداوم همین تلاش است؛ تلاشی برای بهیاد آوردن، اما در عین حال، برای ادامه دادن زندگی. مکلاود، بدون آنکه به قضاوت یا نتیجهگیری صریحی متوسل شود، این امکان را پیش روی خواننده قرار میدهد که در دل تاریکیها، نشانههایی از امید را نیز جستوجو کند.
اثری کوتاه، اما ماندگار در کارنامه یک نویسنده
«صبح روز یادبود»، بهعنوان آخرین اثر منتشرشده از آلیستر مکلاود، جایگاهی ویژه در کارنامه ادبی او دارد. این داستان، اگرچه از نظر حجم، اثری کوتاه محسوب میشود، اما از نظر عمق و انسجام، ادامهدهنده همان مسیری است که مکلاود در آثار پیشین خود پیموده بود.
حساسیت زبانی، توجه به جزئیات، و تمرکز بر مفاهیمی چون هویت، تعلق و حافظه، از جمله ویژگیهایی هستند که در این اثر نیز بهوضوح دیده میشوند. همین ویژگیها باعث شدهاند تا «صبح روز یادبود» نهتنها بهعنوان یک داستان مستقل، بلکه بهعنوان جمعبندیای از دغدغههای ادبی نویسنده نیز قابل توجه باشد.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
دیوید مک دانِلد که بیرون آمد تا برود کنار کپه هیزمش بایستد، هوا هنوز تاریک بود، هر چند که روشنایی خاکستری صبح در راه رفته رفته داشت خودنمایی میکرد. از آن صبحهایی نبود که یادآور صبحهای اوایل تابستان باشد که، اگر آن قدر که باید منتظر میماندی خورشید آرام آرام نوک کوههای مشرق سرک میکشید، بعد شبنمهای شبانگاهی آهسته بخار میشدند، گلبرگها رفته رفته باز میشدند و صداهای روز در راه جای صداهای شب پادر گریز را میگرفتند.
کتاب «صبح روز یادبود» نوشته آلیستر مک لاود و با ترجمه پژمان طهرانیان در 57 صفحه و از سوی نشر افق منتشر شده است.
نظر شما