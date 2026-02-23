به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت در نشست کمیسیون «کارت امید مادر» با تأکید بر اینکه پیام اصلی این طرح باید بر اطمینان‌بخشی و صداقت با مردم استوار باشد، گفت: محور اطلاع‌رسانی باید قدردانی از مادری و همراهی با مادران باشد، نه وعده‌های صرف یا امتیازمحور.

دبیر ستاد ملی جمعیت با بیان اینکه «قلب» این طرح اطمینان‌بخشی به مادران است، گفت: این اطمینان‌بخشی تنها به اعتبار کارت محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه اقدامات رسانه‌ای، تبیینی و انتقال هنرمندانه پیام نیز در موفقیت طرح نقش تعیین‌کننده دارد.

وی با اشاره به اینکه مردم بابد شناخت دقیقی از طرح داشته باشند و اجرای آن با آمادگی کامل صورت گیرد، گفت: پیام مرکزی باید دیده شدن مادری باشد. مادری باید به‌عنوان یک ارزش اجتماعی مورد قدردانی قرار گیرد و این پیام به‌صورت شفاف منتقل شود.

دبیر ستاد ملی جمعیت همچنین با تأکید بر هماهنگی دستگاه‌ها و نقش کلیدی وزارتخانه‌ها و نهادها در اطلاع‌رسانی و تبلیغات، بر برنامه‌ریزی دقیق برای اجرایی‌سازی طرح تأکید کرد.

وحیددستجردی ادامه داد: در این مرحله، نقش هر دستگاه باید مشخص و وظایف اجرایی آن‌ها برای یک ماه اول تعیین شود و در ادامه، برنامه‌های ماه‌های بعد نیز تدوین شود.

وی با اشاره به حضور مسئولان مرتبط، در جلسات «کمیسیون کارت امید مادر»، جمع‌آوری اطلاعات برای هماهنگی بهتر در سطح کشور را از جمله وظایف دستگاه‌ها برشمرد و از مسئولان خواست نسبت به بسیج کامل ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای خود در اطلاع‌رسانی اهداف طرح به جامعه هدف اهتمام ورزند.

وی تأکید کرد: تمام اقدامات باید مطابق جدول زمانبندی صورت گیرد چراکه فرصت محدودی برای اجرای برنامه‌ها وجود دارد. همچنین باید علاوه بر نامه‌نگاری، ارتباط تلفنی و پیگیری مستقیم با دستگاه‌ها صورت گیرد تا مشارکت فعال آن‌ها در تبلیغات تضمین شود.

اهمیت حضور مستمر و هماهنگی کنشگران حوزه جمعیت

دبیر ستاد ملی جمعیت بر حضور مستمر کارشناسان و مشاوران در جلسات نیز تأکید کرد و افزود: تجربه قبلی نشان می‌دهد که استمرار حضور و پیگیری فعال، نقش مهمی در موفقیت طرح دارد.

وی در پایان با اشاره به زحمات فعالان و کارشناسان، به ویژه در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، ایثار آن‌ها در فراهم کردن امکانات تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی جوانی جمعیت را مورد تقدیر قرار داد و بیان کرد: با مشخص شدن وظایف دستگاه‌ها، هماهنگی کامل، «کارت امید مادر» می‌تواند با موفقیت رونمایی و اجرایی شود.