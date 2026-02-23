عبدالسلام معروفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در گروه اول خانم ها «سمیه سهرابی دستجرد، سپیده سهرابی، خدیجه شهابی و زهرا اسم خانی» در تاریخ های ۴ و ۵ اسفندماه در کمپ تیم های ملی فدراسیون ورزش های ناشنوایان حضور خواهند یافت.

وی تصریح کرد: همچنین برای گروه‌ دوم نیز خانم ها «اسرا نصیبی و کوثر بازافشن» در تاریخ های ۶ و ۷ اسفندماه به اردوی تیم ملی والیبال بانوان ناشنوایان در کمپ تیم های ملی دعوت شدند.

رئیس هیئت ورزش های ناشنوایان آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت ها، توانمندی ها و شایستگی های ورزشکاران و قهرمانان ناشنوا و کم شنوا خواستار حمایت جدی مسوولان از جامعه هدف در حوزه های مختلف و بر مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها تاکید کرد.

هیئت ورزش های ناشنوایان آذربایجان غربی در سال های اخیر موفق به کسب مدال ها و مقام های مختلف و رنگارنگ المپیک، جهان،آسیا و ملی در رشته های مختلف شده و چندین بازیکن در تیم های ملی دارد و تاکنون دهها میزبانی برگزار کرده است.