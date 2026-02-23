افزایش ۲۴ درصدی عرضه گوشت قرمز در دی ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاههای رسمی کشور در ماه دی ۱۴۰۴ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضهشده انواع دامهای ذبحشده در کشتارگاههای رسمی کشور در دی ۱۴۰۴ جمعاً ۴۱.۱۲۴ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.
همچنین بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲۲.۷۵۳ تن، ۵۵٫۳ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضهشده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۱۴.۵۸۱ تن، بز و بزغاله با ۲.۹۰۴ تن، و سایر انواع دام با ۸۸۶ تن، بهترتیب ۳۵٫۵ درصد، ۷٫۱ درصد و ۲٫۱ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضهشده را به خود اختصاص دادهاند.
مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمی کشور در دی ۱۴۰۴ با ماه مشابه سال ۱۴۰۳ نشاندهنده افزایش ۲۴ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور است. مقدار تولید گوشت در دی ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۳ برای گوسفند و بره ۲۶ درصد، برای بز و بزغاله ۲۵ درصد، برای گاو و گوساله ۲۲ درصد و برای گاومیش و بچهگاومیش ۵۴ درصد افزایش، و برای شتر و بچهشتر ۷ درصد کاهش داشته است.
همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان میدهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور در دی ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل (آذر) در حدود ۴ درصد کاهش داشته است.
بررسی نتایج حاصل از سایر طرحهای آمارگیری در زیربخش دام نشان میدهد که بخشی از کشتار دام، بهویژه دام سبک، در خارج از کشتارگاههای رسمی انجام میشود، که آمار مربوط به این نوع کشتار در این طرح لحاظ نشده است.
