۳۴۲ داوطلب شورای اسلامی شهر زنجان تایید صلاحیت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کاظمی افزود: شهرستان زنجان به‌عنوان مرکز استان با جمعیتی بیش از ۵۵۰ هزار نفر، بیش از نیمی از جمعیت استان را در خود جای داده است.

وی اضافه کرد: خوشبختانه با پایان مهلت ثبت‌نام داوطلبان شوراهای اسلامی روستا در یکم اسفندماه، شاهد مشارکت بسیار خوبی بودیم، به طوری‌که در ۲۰۷ روستای واجد شرایط شهرستان، حد نصاب لازم برای برگزاری انتخابات به دست آمده است.

فرماندار زنجان با تفکیک آمار ثبت‌نام‌کنندگان گفت: بیش از یک هزار و ۲۵۰ نفر برای رقابت در شوراهای روستایی ثبت‌نام کرده‌اند که ۹۵ درصد آنان را آقایان و پنج درصد را بانوان تشکیل می‌دهند.

کاظمی افزود: این داوطلبان از مدارک تحصیلی دیپلم تا دکتری و حوزوی برخوردارند که نشان‌دهنده‌ ارتقای سطح کیفی و تنوع تخصص‌ها در مدیریت روستایی است.

وی اضافه کرد: از این تعداد روستا، ۱۹۷ روستا دارای شورای سه نفره و ۱۰ روستای بالای یک هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت، دارای شورای پنج نفره خواهند بود.

رقابت بیش از ۴۲ نفر برای هر کرسی در انتخابات شورای شهر زنجان

کاظمی در خصوص روند انتخابات در حوزه‌ شهری شهرستان زنجان (شامل شهرهای زنجان، ارمغانخانه و نیک‌پی) افزود: در شهر زنجان برای ۹ کرسی شورای شهر، بیش از ۳۸۰ نفر ثبت‌نام کردند که نشان‌دهنده‌ رقابت بیش از ۴۲ نفر برای هر کرسی است.

وی تاکید کرد: مراحل بررسی صلاحیت‌ها در هیات های اجرایی و نظارت به اتمام رسیده و صلاحیت ۳۴۲ نفر از داوطلبان احراز و به آنان ابلاغ شده است.

فرماندار زنجان گفت: داوطلبانی که صلاحیت آنان تأیید نشده، تا چهارم اسفندماه فرصت دارند اعتراض خود را به هیات عالی نظارت استان تسلیم کنند، این روند رسیدگی در صورت نیاز تا هیات نظارت مرکزی نیز قابل پیگیری است و در نهایت، رقابت‌های انتخاباتی رسما از دوم اردیبهشت‌ماه همزمان با انتشار آگهی‌ها آغاز خواهد شد.

کاظمی، شکل‌گیری شوراها را تبلور عینی مردم‌سالاری دینی و توزیع عادلانه‌ قدرت تصمیم‌گیری عنوان کرد و افزود:گذشت چند دهه و کسب تجربه در حوزه‌های مختلف موجب شد، شوراها به پختگی و بلوغ لازم برسند و نگاه از بالا به پایین، جای خود را به مدیریت محله‌محور بدهد.

وی اضافه کرد: در این راستا عزم حاکمیت در جهت حمایت از این نهاد مردمی است، به نحوی‌که مدیریت اعتبارات از محل مالیات بر ارزش افزوده که تنها در ۱۰ ماهه‌ امسال رشد ۷۰ درصدی داشته به شوراهای اسلامی شهرها و روستاها واگذار شده است تا روند توسعه و عمران شهرها و روستاهای شهرستان تسریع شود.