فرماندار دشتی: عیدی کارگران پیش از پایان سال پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در نشست کمیسیون کارگری شهرستان دشتی با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق کارگران گفت: عیدی کارگران باید پیش از پایان سال پرداخت شود تا کام کارگران و خانواده‌های آنان شیرین شود و این پذیرفتنی نیست که مبلغی به نام عیدی، سه ماه بعد از پایان سال پرداخت شود.

مقاتلی با اشاره به ماهیت و اهمیت تشکیل کمیسیون کارگری اظهار داشت: این کمیسیون با هدف پیگیری مطالبات و حل مسائل جامعه کارگری تشکیل شده و همه اعضا باید با جدیت وظایف خود را دنبال کند.

وی افزود: با توجه به پرداخت‌هایی که تاکنون انجام شده است، معوقات کارگران باید حداکثر ظرف دو هفته تعیین تکلیف شود، چرا که عدم پرداخت به‌موقع مطالبات موجب نارضایتی و ایجاد دغدغه برای خانواده‌های کارگری خواهد شد.

فرماندار دشتی تصریح کرد: موضوع بیمه و سلامت کارگران نیز باید به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد و دستگاه‌های مربوطه در این زمینه کوتاهی نکنند.

جذب نیرو در منطقه خار تنگ

مقاتلی با اشاره به جذب نیرو در منطقه خار تنگ خاطرنشان کرد: در به‌کارگیری نیروهای کارگری در این منطقه، اولویت با نیروهای کنونی و بومی باشد و این موضوع باید با جدیت توسط اداره کار شهرستان پیگیری شود.

وی همچنین بر رعایت قوانین حوزه اشتغال تأکید کرد و گفت: به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در فروشگاه‌ها و صنوف بخصوص حوزه اغذیه به‌عنوان کارگر ممنوع است و دستگاه‌های نظارتی باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

فرماندار دشتی با بیان اینکه کارگران قشر زحمت‌کش جامعه هستند، تأکید کرد: این قشر نیازمند حمایت جدی هستند و نباید اجازه دهیم حق و حقوق آنان پایمال شود.