به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه در نشست کمیسیون کارگری این شهرستان با قدردانی از تلاشهای مجموعههای مرتبط با حوزه کار و رفاه اجتماعی گفت: با پیگیریهای انجامشده، چالشهای حوزه کارگری شهرستان تا پایان سال گذشته به حداقل رسید و بسیاری از پرداختها که در سالهای پیش به ماههای بعد موکول میشد، امسال در زمان مقرر انجام شد تا کارگران و خانوادههایشان دچار آسیب نشوند.
وی با اشاره به اینکه برخی صنایع شهرستان در سال گذشته با مشکلات جدی مواجه بودند، افزود: برخی از صنایع ما بازارهای هدف خود را از دست دادند و این موضوع بر روند فعالیت آنها اثرگذار بود. با این حال، مدیریت مناسبی انجام شد و پرداختها در واحدهایی با بیشترین جمعیت کارگری نظیر کارخانه سیمان، مجموعه آهک، کارخانه آرد و شهرداریها بهموقع صورت گرفت.
رفع مشکلات واحدهای تولیدی
فرماندار دشتی عنوان کرد: سال گذشته هیچگونه تنش کارگری قابلتوجهی در شهرستان نداشتیم که این موضوع جای تقدیر از همه مدیران دارد. ما باید پیش از آنکه نارضایتی شکل بگیرد مسائل را مدیریت کنیم.
مقاتلی با اشاره به برخی واحدهای تولیدی که همچنان با مشکل نقدینگی روبهرو هستند تأکید کرد: هم باید از کارگران حمایت کنیم و هم از واحدهایی که محل اشتغال این افراد هستند.
مقاتلی افزود: برخی واحدها حتی در بازار داخلی نیز با کاهش فروش مواجه شدهاند و نیاز است دستگاههای مرتبط همچون تأمین اجتماعی و مالیات در چارچوب اختیارات قانونی همکاری لازم را داشته باشند.
وی افزود: در صورت عدم توان ادامه فعالیت برخی واحدها، موضوع استفاده از بیمه بیکاری و دیگر حمایتها باید پیگیری شود تا کارگران تا زمان بازگشت شرایط عادی دچار آسیب نشوند.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
فرماندار دشتی ادامه داد: پیگیری پرداختهای سال جاری نیز باید از همین حالا آغاز شود، برخی واحدها مثل کارخانه های آرد، سیمان و آهک با توجه به شرایط کاری سخت نیازمند توجه ویژه هستند تا پرداخت مطالبات کارگران آنها بهموقع انجام شود.
وی همچنین از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در برخی مجموعه ها خبر داد و آن را اقدامی مثبت برای ثبات شغلی دانست.
مقاتلی با اشاره به ضرورت پیگیری وضعیت نیروگاههای خورشیدی اظهار داشت: با توجه به شرایط پیشرو، لازم است مطالبات و وضعیت نیروهای شاغل در این واحدها مورد توجه قرار گیرد تا فعالیت آنها دچار اختلال نشود.
فرماندار دشتی از همه دستگاههای اجرایی حاضر در جلسه بهدلیل پیگیریهای انجامشده قدردانی و تأکید کرد: بهلحاظ اخلاقی و مسئولیتی، وظیفه داریم مسائل جامعه کارگری را رصد و مدیریت کنیم تا این قشر زحمتکش دچار آسیب خاصی نشود.
