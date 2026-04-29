مقاتلی: تحقق مطالبات کارگری نیازمند برنامه ریزی واقع گرایانه است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر چهارشنبه در نشست با نمایندگان اقشار مختلف کارگری شهرستان دشتی ضمن تبریک هفته کار و کارگر از تلاشهای این قشر مولد و زحمت کش تقدیر کرد و افزود: بسیاری از مطالبات کارگران قابل پیگیری است، اما تحقق آنها نیازمند برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی و حرکت تدریجی در چارچوب ظرفیت‌های موجود کشور است.



وی با اشاره به رویکردهای دولت چهاردهم در حمایت از نیروی کار افزود: یکی از برنامه‌های مورد توجه، ساماندهی وضعیت قراردادهای کارگری و کاهش نقش واسطه‌هاست تا کارگران بتوانند از حقوق و مزایای قانونی خود به شکل شفاف‌تری بهره‌مند شوند.



فرماندار دشتی همچنین تشکیل تعاونی مسکن کارگری را از راهکارهای مهم برای تأمین مسکن این قشر دانست و گفت: با مشارکت کارگران و همراهی دستگاه‌های اجرایی می‌توان زمینه شکل‌گیری تعاونی‌های مسکن و اجرای پروژه‌های تدریجی ساخت را فراهم کرد.



مقاتلی به موضوع بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و بیان کرد: انتظار می‌رود کارگران واجد شرایط بتوانند از پوشش بیمه‌ای تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند، هرچند باید محدودیت منابع و ظرفیت‌های سازمان تأمین اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد تا مشمولین واقعی از این خدمت بهره مند شوند.



وی با بیان اینکه تأمین اجتماعی در صدها شهرستان کشور خدمات ارائه می‌کند، افزود: مدیریت منابع و جلوگیری از ناترازی در این سازمان برای تداوم ارائه خدمات به جامعه بیمه‌شدگان ضروری است.



فرماندار دشتی یکی دیگر از محورهای مهم را تقویت تاب‌آوری اجتماعی و توجه به سلامت روان در محیط‌های کارگری عنوان کرد و گفت: بهره‌گیری از آموزش‌های روانشناسی کار و برنامه‌های امیدآفرین می‌تواند در افزایش انگیزه و بهره‌وری نیروی کار مؤثر باشد.



مقاتلی درباره وضعیت درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان نیز گفت: این مرکز در حال حاضر در یک شیفت فعال است، اما پیگیری‌هایی برای توسعه خدمات و امکان فعالیت در دو شیفت انجام شده است.



وی با تأکید بر ضرورت حمایت همزمان از کارگران و کارفرمایان تصریح کرد: پایداری واحدهای تولیدی و خدماتی به معنای حفظ فرصت‌های شغلی است و امنیت شغلی کارگران نیز در گرو استمرار فعالیت این مجموعه‌ها خواهد بود که دولت چهاردهم نسبت به این موضوع اهمیت بسیاری قائل است.



در این نشست، نمایندگان جامعه کارگری شهرستان دشتی نیز دیدگاه‌ها و مطالبات خود را در حوزه بیمه، مسکن، قراردادهای کاری، آموزش‌های تخصصی و خدمات درمانی مطرح کردند.