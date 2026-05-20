تاکید فرماندار دشتی بر صیانت از اشتغال و حمایت از کارگران

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح چهارشنبه در نشست کمیسیون کارگری شهرستان دشتی با قدردانی از اقدامات انجام شده توسط اعضای این کمیسیون در سال گذشته اظهار کرد: آخرین وضعیت پرداختیهای صورت گرفته به کارگران از سال گذشته تاکنون باید به صورت دقیق اعلام شود تا روند رسیدگی به مطالبات آنان با شفافیت دنبال شود.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی موجود افزود: در این شرایط سخت باید از اشتغال موجود در شهرستان صیانت شود و برنامهریزی لازم برای حفظ فرصتهای شغلی انجام گیرد.
فرماندار دشتی با تاکید بر ضرورت پیگیری مسائل مرتبط با بیمه کارگران گفت: پیگیری وضعیت بیمه کارگران از موضوعات مهمی است که دستگاههای مسئول باید آن را با جدیت دنبال کنند.
مقاتلی ادامه داد: در شرایط دشوار اقتصادی، حمایت از کارگران یک ضرورت است و کارفرمایان نیز باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
وی همچنین بر جلوگیری از تعدیل نیرو تاکید کرد و افزود: دستگاههای مرتبط باید با برنامهریزی مناسب و تعامل با کارفرمایان از هرگونه تعدیل نیرو جلوگیری کنند تا امنیت شغلی کارگران حفظ شود.
بوشهر- فرماندار دشتی بر لزوم صیانت از اشتغال موجود، پیگیری وضعیت بیمه کارگران و جلوگیری از تعدیل نیرو در شرایط اقتصادی کنونی تاکید کرد.
