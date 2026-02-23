به گزارش خبرگزاری مهر، روابطعمومی قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان در اطلاعیهای اعلام کرد: صدای انفجار شنیده شده از آمادگاه شهید «هادی الماسیان» ناشی از امحا ایمن مهمات تاریخ مصرف گذشته و قدیمی بوده است.
صدای شنیده شده در شهرستان خرمآباد ناشی از عملیات کنترل شده ایمن و امحا مهمات تاریخ مصرف گذشته توسط تیم تخصصی چک و خنثی این یگان انجام شده است.
لازم به ذکر است این فرایند به دلیل پوشش گیاهی منطقه در فصلهای بهار و تابستان قابلانجام نیست؛ لذا در فصول سرما و در روزهای با جو آبوهوایی مناسب در ساعات ۱۰ الی ۱۴ تا پایان سال جاری انجام میشود.
لذا از شهروندان گرامی درخواست میگردد دراینخصوص هیچگونه نگرانی نداشته باشند و اطمینان داده میشود که اقدامات انجامشده در چارچوب ضوابط ایمنی صورت میگیرد.
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