اجرای نمایش موزیکال «آهای دیوه! کجایی؟» در پردیس تئاتر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پردیس تئاتر تهران، نمایش موزیکال و کودکانه «آهای دیوه! کجایی؟» به نویسندگی و کارگردانی الهه پورعلی به مدت زمان ۴۵ دقیقه که از ۳۰ بهمن تا ۲۹ اسفند، ساعت ۱۶، در سالن استادمحمد پردیس تئاتر تهران اجرا میشود، روایتی شاد و پرماجرا از قصه «نخودی» است که برای شکست دیو سرما راهی سفری هیجانانگیز میشود تا بهار را به ارمغان بیاورد. در این مسیر، قصهگو، شب و روز همراه او هستند و با شخصیتهایی چون کولی، باغبان، خاله روزگار و عمو نوروز روبهرو میشوند.
«آهای دیوه! کجایی؟» نمایشی سرشار از موسیقی، خنده، دوستی و امید است که برای کودکان طراحی شده و تلاش دارد مفاهیم امید و همدلی را در قالب افسانههای کهن ایرانی روایت کند.
این نمایش بر اساس کتاب «گل اومد، بهار اومد» نوشته منوچهر نیستانی تولید شده است.
عوامل اجرایی این نمایش عبارتند از: بازیگران: محمدحسین ممیززاده، علی حقگودریاکناری، سوری رهنما، وحید ابارشی، بازیگران نوجوان: نازنین زهرا بقایینژاد، نازنین زهرا وفادار، النا عزیزی، محدثه محمدی، ستایش چراغی، موسیقی: میلاد محمدی مطلق، طراح لباس، طراح صحنه و سازنده عروسک: الهه پورعلی، دستیار کارگردان: فرزانه نیکوئیان، اجرای صحنه: علی حقگودریاکناری، مسئول فنی: سیدآیین موسویزاده، تهیهکننده: سیدامین موسویزاده.
اجرای صبحها نیز ویژه مدارس و مهدهای کودک در نظر گرفته شده است.
رزرو و خرید بلیت از طریق سایت تیوال انجام میشود.
