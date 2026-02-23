به گزارش خبرگزاری مهر، آیین پایانی دومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی رضوی «هشتمین خورشید» در شهر اهواز برگزار شد و دو عنوان ارزشمند به اعضای قصه‌گوی کانون استان قزوین اختصاص یافت.

در این رقابت، مائده طاهر و فاطمه محمدی، دو عضو ارشد مرکز فرهنگی و هنری شماره یک قزوین با مربی‌گری آزاده آقامیرها، به ترتیب موفق به دریافت دیپلم افتخار و تندیس اخلاق جشنواره شدند.

در این جشنواره، قصه‌گویانی از شهرهای مختلف کشور و همچنین ۱۱ کشور جهان به اجرای برنامه پرداختند و آثار خود را در فضایی رقابتی و فرهنگی ارائه کردند.