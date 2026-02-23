  1. استانها
  2. قزوین
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۳۹

درخشش قصه‌گویان قزوین در جشنواره «هشتمین خورشید»

قزوین- قصه‌گویان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین در دومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی رضوی «هشتمین خورشید» موفق به کسب عناوین برتر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین پایانی دومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی رضوی «هشتمین خورشید» در شهر اهواز برگزار شد و دو عنوان ارزشمند به اعضای قصه‌گوی کانون استان قزوین اختصاص یافت.

در این رقابت، مائده طاهر و فاطمه محمدی، دو عضو ارشد مرکز فرهنگی و هنری شماره یک قزوین با مربی‌گری آزاده آقامیرها، به ترتیب موفق به دریافت دیپلم افتخار و تندیس اخلاق جشنواره شدند.

در این جشنواره، قصه‌گویانی از شهرهای مختلف کشور و همچنین ۱۱ کشور جهان به اجرای برنامه پرداختند و آثار خود را در فضایی رقابتی و فرهنگی ارائه کردند.

کد خبر 6757688

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها