به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شریفی گفت: همزمان با حلول ماه مبارک رمضان و در امتداد برنامه‌های دوازدهمین دوره نمایشگاه قرآن کریم استان البرز، برای نخستین‌بار نمایشگاه مجازی کتاب‌های حوزه دینی، معارف اسلامی و کودک و نوجوان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران در استان البرز برگزار می‌شود.

وی افزود: این نمایشگاه مجازی بنا به درخواست استان، بلافاصله پس از پایان نمایشگاه حضوری قرآن کریم برگزار خواهد شد تا ضمن حفظ تمرکز و اثرگذاری نمایشگاه قرآن، زمینه بهره‌مندی حداکثری مخاطبان از این رویداد مجازی نیز فراهم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در توسعه فعالیت‌های فرهنگی تصریح کرد: نمایشگاه‌های مجازی به‌عنوان یکی از کم‌هزینه‌ترین و در عین حال پربازده‌ترین رویدادهای فرهنگی، فرصت مناسبی برای گسترش عدالت فرهنگی و تسهیل دسترسی عموم مردم به کتاب و محصولات فرهنگی به شمار می‌روند.

شریفی با بیان اینکه در این نمایشگاه کتاب‌های تخصصی حوزه علوم دینی، علوم قرآنی، معارف اسلامی و ادعیه عرضه خواهد شد، خاطرنشان کرد: بنا به نیاز و درخواست استان، بخش ویژه‌ای نیز به کتاب‌های کودک و نوجوان اختصاص یافته است؛ ظرفیتی که می‌تواند بخشی از کمبود فعالیت ناشران تخصصی این حوزه در استان البرز را جبران کرده و پاسخگوی نیاز مخاطبان باشد.

وی ادامه داد: ناشران بزرگ و مطرح از سراسر کشور در این نمایشگاه مجازی حضور خواهند داشت و آثار خود را به‌صورت گسترده در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، زمان برگزاری این نمایشگاه را از ششم تا دوازدهم اسفندماه اعلام کرد و گفت: کتاب‌های عرضه‌شده با ۲۰ درصد تخفیف ارائه می‌شود و هزینه ارسال نیز با ۳۰ درصد تخفیف و به‌صورت ارسال به درِ منازل انجام خواهد شد.