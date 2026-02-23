۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۱۰

اهدای قرآن به مساجد سوخته در نمایشگاه قرآن

اهدای قرآن به مساجد سوخته در نمایشگاه قرآن

پویش اهدای قرآن به مساجد سوخته با تحویل قرآن و یا پرداخت هزینه یک جلد کلام‌الله مجید در سی و سومین نمایشگاه قرآن کریم اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش اهدای قران کریم به مساجد هتک حرمت شده از سوی مرکز امور قرآنی آستان قدس رضوی در مصلی تهران اجرا می‌شود.

مرکز امور قرآنی استان قدس رضوی همگام و همراه با اساتید، فعالان و نخبگان قرآنی ضمن محکومیت هتک حرمت و تعدی اغتشاشگران و مزدوران آمریکایی و صهی نیستی به مساجد سراسر کشور با مساعدت و همکاری مردن خداجو و دوست داران کناب وحی، اقدام به اهدای مصحف شریف قرآن به مساجد هتک حرمت شده کرده است.

از این رو بازدیدکنندگان می توانند برای شرکت در پویش از دو طریق تحویل یک جلد قرآن کریم به دفاتر کانون‌های خدمت رضوی و یا پرداخت هزینه یک‌جلد قرآن کریم با ارسال عدد ۸ به شماره پیامکی ۳۰۰۰۸۸۰۴ اقدام نمایند.

عبداللهی مسئول این غرفه ضمن اشاره به ۳۰۰ مسجد اسیب دیده در اغتشاشات اخیر که ۲۴ مسجد ور تهران قرار داشته است از نیازسنجی این مساجد برای دریافت گفت: برخی از این مساجد به صورت کامل و برخی با درصد کمتر آسیب دیده است که با کمک کانون‌ها خدمت رضوی نیاز آنان به قرآن بررسی شده است.

مرکز امور قرآنی آستان قدس رضوی واقع در درب غربی ۸۶ مصلی امام خمینی (ره) تهران میزبان بازدیدکنندگان نمایشگاه قرآن بوده و آماده دریافت قرآن‌های اهدایی است.

‌سی وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با شعار «ایران در پناه قرآن» از ابتدای اسفند ماه تا پانزدهم اسفند ماه از ساعت ۱۶ تا ۲۳ در مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار می‌شود.

