۱۵۰ بسته معیشتی در زنجان همزمان با ماه مبارک رمضان توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر روشن‌سرشت از برگزاری رزمایش توزیع ۱۵۰ بسته معیشتی در چهارمین روز از ماه مبارک رمضان خبر داد و اظهار کرد: این رزمایش با همت مرکز نیکوکاری بقیه‌الله (عج) شهر زنجان و با همکاری و هم‌افزایی کمیته امداد شهرستان زنجان برگزار شد.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ انفاق و مواسات در ماه ضیافت الهی افزود: ماه مبارک رمضان بهار قرآن و فرصتی ارزشمند برای تقویت روحیه همدلی، نوع‌دوستی و دستگیری از نیازمندان است و خوشبختانه خیران و مردم نیک‌اندیش استان زنجان همواره در این ایام پیشگام کمک به خانواده‌های تحت حمایت بوده‌اند.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی هر یک از این بسته‌های معیشتی ۴ میلیون تومان برآورد شده است، تصریح کرد: مجموع ارزش این رزمایش ۶۰۰ میلیون تومان است که با مشارکت خیران و همراهی مراکز نیکوکاری تأمین شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان خاطرنشان کرد: بسته‌های توزیع‌شده شامل اقلام ضروری و اساسی خانوار از جمله برنج، گوشت، روغن، ماکارونی، حبوبات، رب گوجه‌فرنگی و سایر مواد غذایی مورد نیاز است که با رعایت کیفیت مطلوب و بر اساس نیازسنجی دقیق خانواده‌های هدف تهیه و بسته‌بندی شده‌اند تا بتوانند بخشی از دغدغه‌های معیشتی مددجویان را در این ایام کاهش دهند.

روشن‌سرشت با اشاره به اجرای پویش‌های مردمی در ماه رمضان گفت: امسال نیز پویش‌هایی نظیر «اطعام مهدوی» و «ایران همدل» در سطح استان فعال شده و زمینه مشارکت گسترده مردم نوع‌دوست را فراهم کرده است. مراکز نیکوکاری به عنوان بازوهای اجرایی کمیته امداد نقش مؤثری در شناسایی نیازمندان واقعی و توزیع هدفمند کمک‌ها ایفا می‌کنند.

وی تأکید کرد: تداوم این اقدامات خداپسندانه نیازمند مشارکت مستمر خیران، نیکوکاران و عموم مردم است و امیدواریم با همدلی و همراهی بیش از پیش، بتوانیم گام‌های مؤثرتری در راستای توانمندسازی و کاهش مشکلات معیشتی خانواده‌های نیازمند برداریم.