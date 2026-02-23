قیمت طلا و سکه امروز ۴ اسفند؛ سکه یک گام تا ۱۹۸ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه امروز -دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴- تحت تأثیر رشد بهای اونس جهانی و افزایش تورم انتظاری، روندی صعودی را تجربه کرد و اغلب قطعات سکه با افزایش قیمت همراه شدند. قیمت‌ها همگی به تومان است.

بر اساس نرخ‌های ثبت‌شده از سوی اتحادیه طلا و جواهر تهران، سکه طرح جدید به ۱۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و سکه طرح قدیم نیز در سطح ۱۹۴ میلیون تومان معامله شد.

نیم‌سکه با قیمت ۱۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۲۸ میلیون تومان دادوستد شدند که نشان‌دهنده رشد نسبی در اغلب قطعات است.

در بازار طلا نیز هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۹ میلیون و ۷۱۷ هزار تومان رسید و طلای ۲۴ عیار در سطح ۲۶ میلیون و ۲۸۶ هزار تومان قرار گرفت.

همچنین هر مثقال طلا ۸۵ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان قیمت خورد. بهای اونس جهانی طلا نیز ۵۱۴۸ دلار ثبت شد که نقش مهمی در جهت‌گیری صعودی بازار داخلی داشته است.