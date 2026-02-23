لزوم تقویت بودجه فرهنگی مساجد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ناطقی در مراسم تودیع و معارفه مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان لرستان با اشاره به تلاش‌های انجام شده برای تقویت بودجه فرهنگی مساجد، اظهار داشت: تأمین اعتبار مناسب و تقویت وحدت و همدلی در راستای رونق فعالیت‌های مساجد ضروری است.

وی گفت: در سال جاری برای تأمین اعتبار فعالیت‌های فرهنگی، هنری کانون‌های مساجد اقدامات مؤثری انجام شده است.

مدیرکل برنامه‌ریزی، بودجه و عملکرد ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، افزود: مهم‌ترین رویکرد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ دینی است.

ناطقی، تصریح کرد: تقویت وحدت و همدلی مهم‌ترین برنامه کانون‌های مساجد است.

وی ادامه داد: تلاش می‌شود فضایی برای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فراهم شود که در راستای ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ دینی گام بردارند.

مدیرکل برنامه‌ریزی، بودجه و عملکرد ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، عنوان کرد: همچنین تلاش می‌شود با جذب منابع از فعالیت‌های دینی، فرهنگی، پایگاه‌های قرآنی و تولید آثار مسجدی حمایت شود.

ناطقی، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده اعتبار مناسبی برای حمایت از کانون‌های فرهنگی هنری مساجد جذب خواهد شد، اظهار کرد: برای تحقق مسجد محوری باید جذب منابع استانی و تقویت کانون‌های مساجد موردتأکید قرار گیرد.

وی با قدردانی از زحمات «محمد چگنی نژاد»، مدیر پیشین ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان لرستان، اظهار کرد: امید می‌رود حجت‌الاسلام «ناطقی» با همکار مجموعه همکاران ستاد کانون‌های مساجد استان، باانرژی مضاعف در حوزه‌های فرهنگی و هنری مساجد موفق عمل کرده و در سال‌های آتی شاهد رونق فعالیت‌های کانون‌های مساجد باشیم.