ایران در جمع ۲۰ کشور برتر جهان در تولیدات علمی علوم شناختی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، عطااله پورعباسی در تشریح بخشی از فعالیت‌های ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در سال جاری گفت: به موازات سیاست‌های حمایتی در زمینه فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه در حوزه‌های شناختی، در امر تعمیق و تقویت همکاری‌های بین‌دانشگاهی و تربیت نیروی انسانی متخصص نیز فعالیت و اقدامات گسترده‌ای انجام شده است.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با بیان اینکه برای گسترش دانش شناختی اجرای طرح‌های مشترک برای توسعه دانش و خدمات فناورانه با حمایت ستاد کلید خورده است، یادآور شد: این همکاری‌های مشترک بین مراکز دانشگاهی، پژوهشی و بخش‌های فناورانه شکل گرفته است.

وی گفت: برای حمایت از طرح‌های پژوهشی فناورانه در حوزه علوم اعصاب شناختی هیچ محدودیتی وجود ندارد و تصریح کرد: به واسطه سیاست‌های حمایتی این ستاد و تلاش‌های مستمر محققان، اساتید و پژوهشگران درحال حاضر کشورمان در زمینه تولیدات علمی در حوزه علوم شناختی جزو ۲۰ کشور برتر جهان قرار دارد.

پورعباسی حمایت از پژوهش‌های فناورانه و کاربردی، پشتیبانی از طرح‌های مشترک دانشگاه و صنعت، توسعه و تجهیز مراکز آزمایشگاهی علوم شناختی در دانشگاه‌ها، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه شناختی و کمک به تبدیل ایده‌های پژوهشی به محصولات فناورانه را بخشی دیگر از فعالیت‌های ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در سال جاری برشمرد و تاکید کرد: سیاست‌های ستاد در گسترش زیست‌بوم شناختی و اکتساب محصولات فناورانه در این حوزه با جدیت ادامه خواهد داشت.