بازی «محافظان کوچک: آخرین امید» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تندیس بهترین بازی سال یازدهمین جشنواره بازی‌های ویدئویی به بازی «محافظان کوچک: آخرین امید» رسید که سید رضا سعیدی، مدیرپروژه، کارگردان و طراحی این بازی را برعهده داشت. این بازی یک بازی آموزشی و داستانی در سبک پازل پلتفرم است که با فضایی فانتزی و کودکانه، مفاهیم اخلاقی را در دل یک ماجراجویی هیجان‌انگیز آموزش می‌دهد.

در خلاصه داستان این بازی آمده است که در سرزمین اسرارآمیز هرونت، زمین‌لرزه‌ای ویرانگر زندگی لیام را برای همیشه تغییر می‌دهد. پرتو نوری مرموز، روستای او را از زمین جدا کرده و بر فراز ابرها قرار می‌دهد. لیام که از خانواده‌اش جدا شده، سفری جسورانه را برای نجات خانه‌اش آغاز می‌کند.

از ویژگی‌های اصلی بازی می‌توان به روایت کاملا سینماتیک و داستان‌محور، دوبله حرفه‌ای فارسی و انگلیسی، زیرنویس فارسی، انگلیسی و عربی، طراحی خلاقانه مراحل، باس‌فایت‌های هیجان‌انگیز و چالش‌برانگیز، گرافیک هنری و فضاسازی فانتزی چشم‌نواز، آموزش غیرمستقیم مفاهیم اخلاقی در بطن داستان، گیم‌پلی تک‌نفره با پیشروی داستانی منسجم و اجرای کامل به صورت آفلاین (بدون نیاز به اینترنت) اشاره کرد.

این بازی با تیمی ۲۹ نفره و در مدت زمانی بیش از دو سال تولید شده تا اثری روایت‌محور، بدون خشونت و سرشار از مفاهیم فرهنگی و اخلاقی برای کودکان ۷ سال به بالا ارائه دهد.

در مراحل بیابانی بازی، گنبدها و طاق‌های ایرانی دیده می‌شود و در پازل‌ها نیز از طرح‌های سنتی الهام گرفته شده است، اما همه این عناصر با ظرافت و در حدود ۳۰ درصد از بافت اثر به کار رفته‌اند.

در روند طراحی این بازی نیز، در پیام‌های فرامتنی به فضیلت‌های اخلاقی چون راستگویی، عزت نفس، دوستی و مدیریت خشم توجه شده و حتی در بخشی از داستان، شخصیت اصلی پس از عصبانیت، به آرامش دعوت می‌شود تا کودک با شیوه صحیح مواجهه با احساسات آشنا شود.

ساخت این بازی در ابتدا برای رایانه‌های شخصی طراحی و تولید شده و در ژانر سینماتیک پازل-پلتفرمر و با تمرکز بر روایت و قصه‌گویی است؛ مخاطب هدف این بازی، کودکان ۷ سال به بالا هستند. این بازی کاملاً فاقد خشونت بوده و در دل یک داستان فانتزی لطیف، مفاهیم فرهنگی، تربیتی و اخلاقی به کودک منتقل می‌شود.

بازی محافظان کوچک: آخرین امید هم‌اکنون در فروشگاه آنلاین بازی قابل دریافت است و در فاصله کوتاهی برای رایانه شخصی در دیگر پلتفرم‌ها عرضه می‌شود.

همچنین این بازی برای رده‌بندی سنی بین‌المللی نیز از طریق ESRB و PEGI اقدام شده است و پس از طی فرآیند ۱۰ تا ۴۰ روزه، بازی روی استیم و گوگل‌پلی نیز به‌صورت بین‌المللی منتشر خواهد شد.

در بسیاری از بازی‌ها، کودکان و نوجوانان فقط سرگرم می‌شوند، اما در محافظان کوچک، هم‌زمان با بازی کردن یاد می‌گیرند. این بازی با رویکردی هوشمندانه، بدون شعارزدگی و مستقیم‌گویی، مفاهیم اخلاقی و مهارت‌های ذهنی را در قالب چالش‌ها و تصمیم‌گیری‌های درون داستانی منتقل می‌کند. کودکان در مسیر حل پازل‌ها و عبور از موانع، تمرکز، تفکر منطقی و مسئولیت‌پذیری را تمرین می‌کنند.

اگر والدین به دنبال یک بازی کودکانه آموزشی با داستانی عمیق و سالم برای فرزندتان هستید، محافظان کوچک می‌تواند یک انتخاب مطمئن باشد.