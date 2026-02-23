آغاز اجرای طرح «جشنواره شهروند سبز تهران» در مناطق ۲۲گانه پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصابر باغخانی‌پور، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: هم‌زمان با ابلاغ دستورالعمل اجرایی از سوی این اداره کل، طرح «جشنواره شهروند سبز تهران» با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، ارتقای مسؤولیت‌پذیری اجتماعی و شناسایی شهروندان فعال در حوزه‌های کاهش پسماند و صرفه‌جویی در مصرف منابع و توسعه رفتارهای سبز در مناطق ۲۲گانه تهران به اجرا درمی‌آید.

وی با تشریح اهداف برنامه «شهروند سبز تهران» بیان کرد: ترویج رفتارهای مسئولانه زیست‌محیطی، کاهش تولید پسماند و توسعه تفکیک از مبدأ، صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی، افزایش مشارکت اجتماعی در فعالیت‌های محیط‌زیستی و شناسایی و تقدیر از شهروندان فعال و الگو از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح در سطح تهران است.

باغخانی‌پور افزود: «شهروند سبز تهران» به فرد یا خانواده‌ای اطلاق می‌شود که به‌صورت داوطلبانه و مستمر، اقدام‌های مؤثر، واقعی و قابل مشاهده با هدف حفظ و بهبود محیط‌زیست شهری انجام داده باشد. این اقدامات می‌تواند شامل کاهش و مدیریت پسماند، بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، کاهش آلودگی هوا و استفاده از حمل‌ونقل پاک، توسعه و نگهداری فضای سبز، مصرف مسؤولانه و ترویج آموزش‌های محیط‌زیستی در خانه، محل کار، مدرسه، مسجد، مجتمع‌های مسکونی و سایر فضاهای عمومی شهری باشد.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در ادامه با توضیح سازوکار شناسایی شهروندان تهران گفت: مناطق ۲۲گانه باید با رویکرد «شناسایی فعالانه و دعوت هدفمند» و با استفاده از ظرفیت سراهای محله، مدارس، مساجد، شورایاران، اصناف، رسانه‌های محلی و فعالان فضای مجازی، نسبت به معرفی شهروندان واجد شرایط اقدام کنند و صرف انتشار فراخوان عمومی کافی نیست.

وی همچنین ادامه داد: مناطق ۲۲گانه تهران موظفند طرح را اطلاع‌رسانی کنند، شهروندان واجد شرایط را به‌صورت فعالانه شناسایی و دعوت کنند و آنان را برای ثبت‌نام و تکمیل فرم خوداظهاری در سامانه مربوطه هدایت کند.

باغخانی‌پور در پایان یادآور شد: طرح «نشان شهروند سبز تهران»، فراتر از یک برنامه نمادین، به‌عنوان ابزاری عملی برای مدیریت شهری عمل می‌کند. هدف آن ارتقای فرهنگ محیط‌زیست شهری است؛ به این معنا که شهروندان با انجام اقدامات ساده و مؤثر در زندگی روزمره خودبه شکل عملی در حفاظت از محیط‌زیست شهری مشارکت می‌کنند؛ همچنین این برنامه نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی دارد، چرا که با شناسایی و تقدیر از افراد و خانواده‌های فعال، اعتماد، همکاری و حس مسؤولیت اجتماعی در محلات و شهروندان افزایش می‌یابد.

گفتنی است شهروندان می‌توانند روایات و فیلم‌های خود را تا ۲۹ اسفند به آدرس www.GreenCitizen.ir ارسال کنند.