به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصابر باغخانیپور مدیرکل محیطزیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ، از ابلاغ شیوهنامه برگزاری گرامیداشت روز زمین پاک (۲ اردیبهشتماه) به مناطق ۲۲گانه شهر تهران خبر داد و گفت: روز زمین» رویدادی جهانی برای افزایش آگاهی، مسؤولیتپذیری و اقدام جمعی برای حفظ محیط زیست است که در ۲۲ آوریل هر سال برابر با دوم اردیبهشتماه به مدت یک هفته، همه ساکنان کره زمین را برای اقدام در مقابل گرمایش جهانی، بحران آلودگی هوا، تولید بیرویه پسماند، فرسایش خاک، کاهش تنوع زیستی و تخریب بیامان محیط زیست دعوت و متحد میکند.
وی شعار امسال را با تأکید بر نقش مردم و مسؤولان در تحول شیوه زندگی و مدیریت شهری، «قدرت ما، سیاره ما» خواند و با اشاره به برخی اهداف ابلاغ این شیوه نامه افزود: افزایش آگاهی درباره بحران فرسایش خاک، بیابانزایی و کاهش زمینهای حاصلخیز، اطلاعرسانی در مورد آسیبهای زیستمحیطی حاصل از جنگ و بمباران مانند بارانهای اسیدی، ترویج فرهنگ احیا و بازسازی فضای سبز تخریبشده، تشویق به مشارکت داوطلبانه در پروژههای آبخیزداری، احیای قنوات، جمعآوری آب باران و کاهش روانآبهای سطحی در محلههای تهران، توسعه محصولات مبتنی بر تولید انرژیهای تجدیدپذیر، ارتقای دانش شهروندان در استفاده از حمل و نقل پاک و جلب مشارکت آگاهانه و داوطلبانه شهروندان در پروژههای بازسازی محیط زیست شهری از جمله احیای روددرهها، پارکسازی پارکها و جمعآوری تهسیگارها از جمله این اهداف است.
باغخانیپور سپس برنامههای پیشنهادی این اداره کل را در ۱۲ بند تشریح کرد و گفت: برگزاری مراسم بزرگداشت زمین در مناطق ۲۲گانه، اجرای پویش «هر شهروند، یک نهال» و توزیع نهال رایگان و مقاوم به کمآبی، اجرای طرح «نهال به یاد هر شهید» و کاشت نهال به یاد شهدای جنگ، برگزاری کارگاههای مجازی آموزش کاشت و نگهداری نهال در شرایط بحران، برگزاری مسابقه عکاسی و فیلم کوتاه «نهال مقاوم» و ارسال تصاویر کاشت نهال توسط شهروندان در فضای مجازی انجام خواهد شد.
وی افزود: تقدیر از فعالان محیط زیست با اهدای نهال و لوح تقدیر، ارسال پیامک محیط زیستی با موضوع روز زمین در شرایط جنگ و ترویج کاشت نهال، استفاده از فضای مجازی و شبکههای اجتماعی برای انتشار ویدئوهای کوتاه از کاشت نهال توسط شهروندان و تأکید بر استمرار فعالیتهای زیستمحیطی در شرایط سخت، ترویج محصولات جایگزین پلاستیک یکبارمصرف بدون تحمیل هزینه اضافی به مردم، برپایی مسابقه نقاشی و کاردستی با مواد بازیافتی با موضوع زمین و کاشت نهال (قابل اجرا در مدارس به صورت غیرحضوری)، تهیه محتوای آموزشی به صورت پوستر و بروشور و توزیع در تجمعات مردمی و تولید محتوا در مناطق ۲۲گانه به صورت عکس نوشت، بروشور، پوستر، موشن، کلیپ و پادکست، مجموع برنامههای پیشنهادی برای اجرا در این هفته به شمار میروند که به امید خدا به پویایی و ایجاد شور و نشاط در این هفته مبارک کمک خواهند کرد.
