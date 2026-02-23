افزوده شدن ۴۴ هکتار فضای سبز به سرانه شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه های مصلی امام خمینی (ره) با حضور لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق ، اکبر مردانی کل تحولات کالبدی معاونت هماهنگی و امور مناطق، نعمت الله فرزان پور مدیر عامل شرکت مترو، عباسعلی نوبخت مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز، وحیدرضا محمدی انارکی رییس سازمان املاک، مهدی مذهبی رییس سازمان زیبا سازی، محمدهادی علی‌احمدی شهردار منطقه ۷ و تعدادی از مدیران مجموعه های ذیربط برگزار شد.

لطف الله فرزونده در این جلسه پس از قرائت گزارشی از روند پیشرفت فیزیکی پروژه های چهارباغ در مجموعه مصلی امام خمینی(ره) گفت: تکمیل مصلای امام خمینی (ره) اقدامی در راستای خدمت رسانی به شهروندان است که می بایست هر چه سریعتر به سرانجام برسد.

فروزنده با اشاره به پروژه‌های در حال اجرا افزود: تکمیل پل اتصالی مصلی به بزرگراه شهید سلیمانی، احداث پارکینگ‌های طبقاتی از جمله پارکینگ قبرزاده، ایجاد مجموعه چهارباغ مصلی شامل باغ دانش، باغ ایمان، باغ بهشت و باغ آفرینش و همچنین توسعه و بهسازی ایستگاه‌های مترو شهید بهشتی و مصلی از جمله طرح‌هایی است که با سرعت در حال اجراست.

وی تأکید کرد: با تکمیل مجموعه چهارباغ، بیش از ۴۴ هکتار فضای سبز جدید به سرانه پایتخت افزوده خواهد شد که گامی مهم در ارتقای کیفیت محیط شهری است.

در ادامه جلسه، موضوعات مرتبط با تسهیل خدمات‌رسانی به نمازگزاران، به‌ویژه در آستانه عید سعید فطر، مورد بررسی قرار گرفت.

فروزنده افزود: با اتمام این پروژه ها شاهد ارتقا سطح خدمت رسانی به شهروندان به ویژه نمازگزان نماز جمعه و نیز شرکت کنندگان در نمایشگاه هایی که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می شود خواهیم بود.

معاون شهردار تهران در پایان ابراز امیدواری کرد: با تکمیل این پروژه ها، مجموعه مصلای امام خمینی (ره) که نمادی از نظام مقدس جمهوری اسلامی است هر چه زودتر تکمیل شده و در اختیار شهروندان قرار گیرد.