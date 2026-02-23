بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری اهواز تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مدد هاشم پور ظهر امروز دوشنبه در دویست و بیست و هفتمین جلسه صحن شورای اسلامی شهر اهواز اظهار کرد: دو هفته متوالی در کمیسیون های ششگانه شورا رسیدگی به بودجه انجام، سپس کمیسیون بودجه تشکیل شد و در جمع بندی نتیجه گیری شد منابع و مصارف شهرداری از حیث بودجه ای توازن دارند.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر اهواز با بیان اینکه کل بودجه پیشنهاد شده ۳۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است، گفت: بودجه شهرداری از حیث منابع در هفت ردیف عوارض مالیات بر ارزش افزوده، عوارض بودجه، اوراق مشارکت، فروش اموال غیرمنقول، درآمد نوسازی، درآمدهای اختصاصی شهرداری و سایر درآمدها خلاصه می شود.

وی ادامه داد: سازمان های شهرداری در بخش درآمد اختصاصی، یک هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان معادل چهار درصد کل بودجه را محقق خواهند کرد.

نائب رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز با تاکید بر اینکه شهرداری به لحاظ پرداخت حقوق در مرز انفجار است، تصریح کرد: ۱۲ هزار و ۶۶۸ میلیارد تومان برای بودجه جاری سال آینده پیش بینی شده که ۸۱ درصد از آن معادل ۱۰ هزار و ۲۸۸ میلیارد تومان مربوط به حقوق است. ۱۹ درصد دیگر سایر هزینه های جاری شهرداری، مناطق هشت گانه و سازمان فرهنگی و سرمایه گذاری است.

هاشم پور عنوان کرد: از بودجه پیشنهادی معادل ۴۲ درصد جاری و مابقی آن معادل ۱۷ هزار و ۵۳۲ میلیارد تومان عمرانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری اهواز با ۹ رای مثبت در این جلسه تصویب شد.