به گزارش خبرنگار مهر، محسن محرری ظهردوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم ضمن بررسی وضعیت گردشگری و میراث فرهنگی استان گفت: متأسفانه قم از نظر زیرساختهای گردشگری و خدماتدهی به زائران شرایط مناسبی ندارد و ساختار اداره کل گردشگری استان از بدو تأسیس تاکنون ضعیف بوده است.
وی افزود: مدیریتهای پیشین اغلب توان پاسخگویی به ظرفیتهای بالقوه شهر را نداشتهاند و تعداد معدودی از مدیران توانمند در این مسیر فعالیت کردهاند.
عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به وضعیت هتلها و اقامتگاهها بیان کرد: مهمانان عراقی که به قم سفر میکنند، به دلیل نبود امکانات مناسب، تنها دو روز در این شهر اقامت میکنند در حالی که در مشهد مدت اقامت آنان پنج تا هفت روز است.
وی افزود: ضعف زیرساختهای هتلینگ و تفریحی از جمله دلایل این موضوع است و باوجود برخی اقدامات شهرداری مانند ارائه تسهیلات و تخفیف عوارض برای هتلهای پنجستاره، روند بهرهبرداری و توسعه این هتلها کند بوده است.
محرری تصریح کرد: امید است با حضور مدیرکل جدید و همت دستگاههای اجرایی، در سالهای آینده شاهد افتتاح چند هتل مناسب در شأن شهر قم باشیم و وضعیت نابسامان فضاهای اقامتی غیررسمی نیز ساماندهی شود تا پاسخگوی نیاز زائران باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بافت تاریخی قم اشاره کرد و گفت: محدودیتها و ضوابط دست و پاگیر در بافت میراثی موجب شده قیمت ملک در این مناطق حتی از پردیسان ارزانتر باشد و انگیزه ساختوساز کاهش یابد.
وی افزود: این تصمیمها که غالباً از سوی سازمان مرکزی میراث فرهنگی اتخاذ شده، تهدیدی برای اصالت و هویت تاریخی شهر محسوب میشود و باید با همکاری استانداری و نمایندگان مجلس اصلاح شود.
عضو شورای اسلامی شهر قم همچنین به موضوع تهاتر املاک میراث فرهنگی و موزهها پرداخت و گفت: هرچند کلیات طرح مثبت است، اما روند تحویل و انتقال املاک به شهرداری همچنان ابهام دارد و باید شفاف شود و تصمیمگیریها باید به گونهای باشد که در آینده قابل سوال و نقد نباشد و حقوق بیتالمال و مردم رعایت شود.
محرری در پایان تأکید کرد: با شفاف شدن مسائل مربوط به تهاتر املاک و تقویت زیرساختهای گردشگری و هتلینگ، میتوان گام مؤثری در مسیر احیای میراث فرهنگی و افزایش رضایت زائران برداشت و جایگاه قم به عنوان مقصد زیارتی و گردشگری ارتقا یابد.
قم- عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به کمبود زیرساختهای گردشگری و خدمات هتلی گفت: ضعف امکانات اقامتی و تفریحی در این شهر باعث کاهش انگیزه زائران برای اقامت طولانی مدت شده است.
