افتتاح بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن کریم با میزبانی دانشگاه ملی مهارت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه ملی مهارت، بخش دانشگاهی سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با میزبانی دانشگاه ملی مهارت با حضور غلامرضا زمانی رئیس دانشگاه ملی مهارت و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه، اساتید، کارکنان، دانشجویان و آحاد مردم شریف افتتاح شد.

در این آیین غلامرضا زمانی ضمن ارزشمند دانستن این رویداد مهم گفت: موجب افتخار است که دانشگاه ما میزبان بخش دانشگاهی سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم شده است و امیدواریم پرتو معنوی این نمایشگاه موجبات تقرب به خداوند متعال و خدمت صادقانه به مردم عزیز را فراهم نماید. زمانی در این مراسم از غرفه‌های دانشگاه‌های حاضر بازدید کرد.

زمانی با دعوت از استادان، پژوهشگران، دانشجویان و عموم علاقه‌مندان برای حضور در این رویداد فرهنگی، ابراز امیدواری کرد که این دوره از نمایشگاه بتواند گامی مؤثر در اثرگذاری هرچه بیشتر این کلام آسمانی در محیط‌های دانشگاهی و تقویت هم‌افزایی علمی و فرهنگی کشور باشد.

گفتنی است، سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم از جمعه اول اسفندماه آغاز و تا شنبه پانزدهم اسفندماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت و هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۳ پذیرای بازدیدکنندگان می‌باشد.