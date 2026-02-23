به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد دهرویه معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران، با اعلام برپایی پایگاه‌های جذب حامی در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم اظهار کرد: با هدف جذب حامیان جدید برای ایتام و فرزندان محسنین، پایگاه‌هایی در نمایشگاه برپا شده است. علاقه‌مندان می‌توانند تا ۱۵ اسفند ماهو همزمان با لیالی قدر، با مراجعه به مصلی تهران و بازدید از غرفه‌های کمیته امداد استان تهران، نسبت به ثبت‌نام در طرح اکرام و ارائه حمایت‌های مادی و معنوی به فرزندان نیازمند اقدام کنند.

وی با اشاره به همکاری گسترده حامیان با این نهاد، افزود: در حال حاضر، بیش از ۱۲۰ هزار حامی حقیقی و حقوقی، با حمایت مالی و معنوی خود، پشتیبان بیش از ۳۰ هزار یتیم و فرزند محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان تهران هستند. کمک‌های سخاوتمندانه این عزیزان، نقشی کلیدی در توانمندسازی و بهبود وضعیت معیشتی این گروه از جامعه هدف ایفا می‌کند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران، روش‌های مشارکت در طرح اکرام را تشریح کرد و گفت: هموطنان عزیز می‌توانند از طرق مختلف، از جمله ارسال عدد ۱ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۱، تماس با خانه اکرام به شماره ۰۲۱۶۸۴۸۱۰۰۰ و یا مراجعه به وب‌سایت Ekram.emdad.ir و انتخاب استان تهران، در این طرح ارزشمند مشارکت کرده و سرپرستی مادی و معنوی یک یا چند یتیم و فرزند محسنین را بر عهده گیرند.

گفتنی است؛ شهروندان گرامی می‌توانند همه روزه از ساعت ۱۷ تا۲۳ با حضور در مصلی امام خمینی (ره) تهران، از پایگاه‌های کمیته امداد بازدید و نسبت به عضویت در طرح اکرام اقدام کنند.