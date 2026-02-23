برگزاری آخرین تمرین تیم ملی بانوان پیش از اعزام به استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال بانوان ایران امروز آخرین تمرین خود را پیش از اعزام به جام ملت‌های آسیا استرالیا برگزار کرد. این تمرین در زمین شماره دو مرکز ملی فوتبال با حضور تمامی بازیکنان و کادر فنی زیر نظر مرضیه جعفری انجام شد.

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال نیز با حضور در محل اردوی ملی پوشان با آنها دیدار و برایشان در مسابقات جام ملت های آسیا آرزوی موفقیت کرد.

کاروان تیم ملی فوتبال بانوان در حالی فردا (سه شنبه ۵ اسفند) برای حضور در جام ملت‌های آسیا راهی استرالیا می شود که شاگردان مرضیه جعفری آخرین تمرین خود را به صورت ترکیبی برگزار کردند.

در این تمرین که از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز شد، کادر فنی تمرکز ویژه‌ای بر روی تمرینات ترکیبی دفاع و حمله داشت و همچنین کارهای تخصصی برای مهاجمان تیم ترتیب داده شد. علاوه بر این، تمرینات ارسال از جناحین و هماهنگی بین خطوط مختلف تیم نیز جزو برنامه‌های اصلی بود.

جام ملت های فوتبال بانوان آسیا ۲۰۲۶ - استرالیا از یکم تا ۲۱ مارچ ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا یک فروردین ۱۴۰۵) در قالب ۳ گروه ۴ تیمی به میزبانی استرالیا در شهرهای سیدنی، گلد کوست و پرث برگزار می شود و تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه A با تیم های استرالیا، کره‌جنوبی و فیلیپین همگروه است.

برنامه دیدارهای تیم ملی بانوان کشورمان به شرح زیر است:

دوشنبه ۱۱ اسفند

کره جنوبی – ایران - ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران - ورزشگاه گلد کوست

پنجشنبه ۱۴ اسفند

ایران – استرالیا - ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران - ورزشگاه گلدکوست

یکشنبه ۱۷ اسفند

ایران – فیلیپین - ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران - ورزشگاه گلدکوست