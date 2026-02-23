  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۵۸

تاج: رشد فوتبال بانوان مهم‌تر از نتیجه است/بانوان نماینده ایران هستند

رئیس فدراسیون در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال بانوان گفت: شما نماینده ۸۰ میلیون ایرانی هستید، این فرصت را یک توفیق بدانید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مهدی تاج در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال بانوان جهت حضور در جام ملت‌های آسیا استرالیا گفت: ماه مبارک رمضان را تبریک می‌گویم. به همه حاضران، اعضای هیئت رئیسه فوتسال و اعضای کادر فنی تیم ملی بانوان تبری خوشامد می‌گویم و امیدوارم این اعزام با خیر و برکت همراه باشد. فوتسال آقایان با کسب عنوان قهرمانی آسیا بار دیگر اقتدار ایران را در قاره کهن نشان داد و این موفقیت نتیجه برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و همدلی در مجموعه فدراسیون است.

رئیس فدراسیون تأکید کرد: در فوتبال بانوان نیز برای دومین بار به جام ملت‌ها صعود کرده‌ایم که این موضوع نشان می‌دهد مسیر فوتبال کشور در بخش‌های مختلف رو به رشد است و این روند باید با قدرت ادامه پیدا کند. نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل می‌دهند و توسعه فوتبال بانوان نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت ملی است. خوشبختانه امروز شاهد پیشرفت‌های ملموس در این حوزه هستیم.

وی تصریح کرد: برای مرضیه جعفری احترام ویژه‌ای قائلم. فعالیت‌های ایشان در فوتبال بم و کسب عنوان بهترین مربی فوتبال آسیا افتخاری بزرگ برای ایران بود و نشان داد بانوان ما توانایی رقابت در بالاترین سطح قاره را دارند. بهترین شدن در آسیا کار ساده‌ای نیست. کشورهایی مانند قطر و ژاپن سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در فوتبال انجام داده‌اند و عربستان نیز میزبان رویدادهای مهم آسیایی است. در چنین فضایی، انتخاب یک مربی ایرانی به‌عنوان بهترین آسیا بیانگر شایستگی، دانش و تلاش مضاعف اوست.

وی اظهار داشت: شما بازیکنان نماینده یک ملت ۸۰ میلیونی هستید و باید این فرصت را یک توفیق بزرگ بدانید. حضور در جام ملت‌ها نتیجه زحمات چندین ساله شما و کادر فنی است و باید قدردان این موقعیت باشید. انتظار ما این است که با عزم، تمرکز و انسجام تیمی در مسابقات حاضر شوید و بهترین کیفیت فنی خود را به نمایش بگذارید. نتیجه در این رقابت‌ها مهم است اما مهم‌تر از آن تثبیت روند رو به رشد فوتبال بانوان ایران است.

وی بیان کرد: زمانی حتی در رنکینگ فیفا جایگاهی نداشتیم اما امروز فوتبال بانوان ایران در رتبه‌بندی جهانی حضور دارد و این اتفاق حاصل تلاش مستمر مجموعه فوتبال بانوان است. همه تیم‌های آسیایی در حال پیشرفت هستند و رقابت‌ها بسیار فشرده خواهد بود.

کد خبر 6757936

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها