به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مهدی تاج در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال بانوان جهت حضور در جام ملت‌های آسیا استرالیا گفت: ماه مبارک رمضان را تبریک می‌گویم. به همه حاضران، اعضای هیئت رئیسه فوتسال و اعضای کادر فنی تیم ملی بانوان تبری خوشامد می‌گویم و امیدوارم این اعزام با خیر و برکت همراه باشد. فوتسال آقایان با کسب عنوان قهرمانی آسیا بار دیگر اقتدار ایران را در قاره کهن نشان داد و این موفقیت نتیجه برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و همدلی در مجموعه فدراسیون است.

رئیس فدراسیون تأکید کرد: در فوتبال بانوان نیز برای دومین بار به جام ملت‌ها صعود کرده‌ایم که این موضوع نشان می‌دهد مسیر فوتبال کشور در بخش‌های مختلف رو به رشد است و این روند باید با قدرت ادامه پیدا کند. نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل می‌دهند و توسعه فوتبال بانوان نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت ملی است. خوشبختانه امروز شاهد پیشرفت‌های ملموس در این حوزه هستیم.

وی تصریح کرد: برای مرضیه جعفری احترام ویژه‌ای قائلم. فعالیت‌های ایشان در فوتبال بم و کسب عنوان بهترین مربی فوتبال آسیا افتخاری بزرگ برای ایران بود و نشان داد بانوان ما توانایی رقابت در بالاترین سطح قاره را دارند. بهترین شدن در آسیا کار ساده‌ای نیست. کشورهایی مانند قطر و ژاپن سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در فوتبال انجام داده‌اند و عربستان نیز میزبان رویدادهای مهم آسیایی است. در چنین فضایی، انتخاب یک مربی ایرانی به‌عنوان بهترین آسیا بیانگر شایستگی، دانش و تلاش مضاعف اوست.

وی اظهار داشت: شما بازیکنان نماینده یک ملت ۸۰ میلیونی هستید و باید این فرصت را یک توفیق بزرگ بدانید. حضور در جام ملت‌ها نتیجه زحمات چندین ساله شما و کادر فنی است و باید قدردان این موقعیت باشید. انتظار ما این است که با عزم، تمرکز و انسجام تیمی در مسابقات حاضر شوید و بهترین کیفیت فنی خود را به نمایش بگذارید. نتیجه در این رقابت‌ها مهم است اما مهم‌تر از آن تثبیت روند رو به رشد فوتبال بانوان ایران است.

وی بیان کرد: زمانی حتی در رنکینگ فیفا جایگاهی نداشتیم اما امروز فوتبال بانوان ایران در رتبه‌بندی جهانی حضور دارد و این اتفاق حاصل تلاش مستمر مجموعه فوتبال بانوان است. همه تیم‌های آسیایی در حال پیشرفت هستند و رقابت‌ها بسیار فشرده خواهد بود.