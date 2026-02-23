به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، نمایش «کرمچاله» به کارگردانی مجتبی طباطبایی و تهیهکنندگی نوید جولایی تولید شده است. نویسندگان این اثر فرهاد نقدعلی و امیرجعفر رضاپور هستند. افکتور این نمایش محمدرضا قبادیفر و صدابردار آن علیاکبر طاهری است.
در این نمایش رادیویی هنرمندانی چون محمد آقامحمدی، مجید حمزه، مرضیه صدرایی، سعیده فرضی، امیرعباس توفیقی، فریبا طاهری، محمد مجدزاده، محمدسعید سلطانی، مجید سهرابی، احمد لشینی، شیرین سپهراد، محمد شریفیمقدم، سیما خوشچشم و مجتبی طباطبایی ایفای نقش کردهاند.
داستان درباره یک راننده نیسان است که در پی رخدادی عجیب، از دل یک کرمچاله عبور میکند و به سفری در تاریخ میرود؛ سفری که او را به دربار اسکندر مقدونی میرساند تا در قامت یک دانشمند ظاهر شود، در میدانهای نبرد در کنار قشون فتحعلیشاه قاجار فرماندهی کند و حتی در پیچشی طنزآمیز، با وصلت با خواهر کلئوپاترا، باجناق ژولیوس سزار شود.
«کرمچاله» با نگاهی فانتزی و طنزآلود بازی با تاریخ را دستمایه روایت خود قرار داده و در بستری نمایشی، سرگذشت مردی ناکام در عشق را به ماجرایی پرحادثه و غیرقابل پیشبینی پیوند میزند؛ روایتی که میان تخیل و تاریخ حرکت میکند و مخاطب را به سفری متفاوت میبرد.
این نمایش از رادیو نمایش روی موج افام ردیف ۱۰۷.۵ مگاهرتز پخش میشود و هر روز ساعت ۳۰ دقیقه بامداد روی آنتن میرود و تکرار آن همان روز در ساعتهای ۱۰:۳۰ و ۲۰ است.
