به گزارش خبرگزاری مهر، از روز دوشنبه ۱۶ شهریور ماه، سریال رادیویی «تبعیدی» به کارگردانی محمد عمرانی و با محوریت زندگی شهید آیت الله مدنی از رادیو نمایش پخش می شود.

«تبعیدی» نوشته فاطمه حسن وند است و به فرازی از زندگی شهید آیت الله مدنی، امام جمعه تبریز از زمانی که وی از نجف به زادگاهشان آذر شهر بر می گردد تا زمانی که از سوی امام خمینی (ره) به ریاست حوزه علمیه خرم آباد منصوب می شود، می پردازد.

در «تبعیدی» هنرمندانی چون امیر فرحان نیا، امیر عباس توفیقی، فریبا طاهری، مجید سهرابی، مهدی نمینی مقدم، رحمان باقریان، علی زرینی، محمد آقا محمدی، اسماعیل بختیاری، مهرداد مهماندوست، مسعود زنوزی راد، مجتبی طباطبایی، راضیه مومیوند و تعداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش پرداخته اند.

این سریال رادیویی به گویندگی احمد گنجی، تهیه کنندگی شهلا نیساری، صدابرداری رضا طاهری و افکت محمدرضا قبادی فر از فردا ساعت ۱۳:۳۰ روی آنتن رادیو نمایش می رود.