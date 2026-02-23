به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از بسته رفاهی، انگیزشی و اداری کارکنان شهرداری تهران در قالب دویست و دوازدهمین پویش امید و افتخار امروز دوشنبه ۴ اسفندماه ۱۴۰۴ با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، مجید باقری معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، سجاد محمدعلی‌نژاد معاون امور مالی و اقتصادی شهرداری تهران برگزار شد.

در ابتدای برنامه شهردار تهران با اشاره به مشکلات ناشی از تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان با انواع روابط استخدامی گفت: بخشی از این مسئله امروز حل شد و این اقدام، کار بسیار بزرگی است. اینکه جامعه بزرگ کارکنان شهرداری در شرایطی قرار گیرند که احساس تبعیض نکنند، موضوع بسیار مهمی است و بخشی از ماجرا امروز به سرانجام رسید. به اشکال و طرق مختلف، شرایط ویژه اداری نیز تبیین شد.

شهردار تهران درباره تبدیل وضعیت نیروها نیز تصریح کرد: تبدیل وضعیت‌ها اقدام بسیار خوبی بود چرا که طی چهار سال گذشته یکی از دغدغه‌های جدی بخشی از همکاران همین موضوع بود و افراد به صورت موردی مراجعه می‌کردند، در حالی که نیاز بود تصمیمی کلی و جامع اتخاذ شود.

زاکانی افزود: از دیگر اقدامات مهم امروز، راه‌اندازی مرکز مشاوره است که می‌تواند در چالش‌های زندگی به بهترین شکل به همکاران مشاوره دهد و نقاط ضعف و نقص احتمالی در سیستم را شناسایی کند.

فراهم کردن سازوکار استفاده همه کارکنان شهرداری از خدمات شرکت شهر سالم

وی با اشاره به وضعیت برخی نیروهای شرکتی گفت: بخشی از موضوع مربوط به نیروهایی است که شرایط آنان عملاً شرکتی نیست، مانند مجموعه پاکبانان. مقرر شد با تمهیداتی از طریق مناطق و نواحی در قالب یک مجموعه شرکتی که هم پیوستگی ساختاری آنان حفظ شود و هم حقوقشان ضایع نشود، پشتیبانی شوند. در کنار آن قرار شد در شرکت شهر سالم نیز خدمات به‌گونه‌ای ارائه شود که دیگران هم بتوانند از آن بهره‌مند شوند. خدمات شهری با استفاده از ظرفیت‌های فناورانه، زمینه کارکرد مناسب این بخش را فراهم کرده است.

وی درباره پروژه «مسکن بهشت» نیز بیان کرد: این پروژه با وجود برخی ابهامات اولیه، به لطف خدا اجرایی شد و مبتنی بر عدالت، همه توانستند در آن مشارکت کنند. امروز ۴۳۰ واحد به طور کامل تعیین تکلیف شده و پروژه‌های دوم، سوم و چهارم نیز در حال راه‌اندازی است و اکنون ارزش و منزلت این کار بیش از گذشته روشن شده است.

تا پایان سال ۲ پروژه مسکن جدید برای کارکنان تعریف می‌شود

زاکانی ادامه داد: مأموریت دبیر قرارگاه مسکن شهرداری تهران این است که با تأمین میانگین ۴۰ میلیون تومان آورده ساخت، به سرعت پروژه‌های بعدی را فعال کند. تا پیش از عید حتماً دو تا سه پروژه دیگر برای کارکنان آغاز خواهد شد. بیش از چهل هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند و عملاً همه متقاضیان در این مسیر حضور دارند. این اقدام شایسته‌ای است و می‌تواند الگویی برای معلمان، پرستاران و سایر اقشار نیازمند مسکن باشد.

وی همچنین گفت: امروز در کمیسیون ماده ۵ نیز قطعه‌ای ۲۱ هکتاری در محور شهر مصوبه اولیه گرفت که به عنوان طرح شهری امکان سرمایه‌گذاری بر ظرفیت‌های ناپایدار شهری را فراهم می‌کند و دارای ارزش افزوده ویژه‌ای است.

شهردار تهران افزود: تا عید، تلویزیون اینترنتی همشهری نیز خدمت‌رسانی خود را آغاز می‌کند که اقدام خوبی است. به طوری که حدود ۷۰ هزار نفر از پرسنل شهرداری به این بستر دسترسی رایگان خواهند داشت و می‌توانند در ایام نوروز از مجموعه متنوع فیلم‌ها، سریال‌ها و برنامه‌های آموزشی بهره‌مند شوند.

زاکانی با قدردانی از کارکنان شهرداری اظهار کرد: مجموعه پرسنل شهرداری تهران ۹۳ هزار نفر هستند و ما همواره گفته‌ایم به فکر مردم باشید و ما خادم شما هستیم. به لطف خدا بخشی از پرسنل صاحب مسکن شده‌اند؛ در سازمان آتش‌نشانی هم بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ نفر و اکنون نیز ۴۳۰ نفر دیگر در مسیر خانه‌دار شدن قرار گرفته‌اند. امیدواریم این الگو در جامعه اساتید و سایر اقشاری که نیاز به مسکن دارند، قابل تعمیم باشد.

وی با اشاره به پیشرفت پروژه‌های مختلف در مناطق شهری افزود: در برخی مناطق، از جمله منطقه ۱۸، پروژه‌های مسکونی با ظرفیت حدود ۱۸۰ واحد در حال پیگیری است و در سایر مناطق نیز هرجا ظرفیت و زمین مناسب وجود داشته باشد، آماده‌ایم با اعلام آمادگی مدیران مناطق، اقدامات لازم را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهیم تا فرصت‌ها از دست نرود.