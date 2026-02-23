به گزارش خبرگزاری مهر، نشست عالیرتبه گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل متحد همزمان با برگزاری شصتویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو با حضور وزرا و معاونین وزرای خارجه کشورهای عضو این گروه برگزار شد. در این نشست، وزرا و معاونان وزرای امور خارجه کشورهای عضو، به بررسی چالشهای پیشروی نظم بینالمللی و ضرورت پایبندی به اصول منشور ملل متحد پرداختند.
کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه کشورمان که به منظور شرکت در بخش عالیرتبه نشست شورای حقوق بشر به ژنو سفر کرده است، در جمع مقامات این گروه اظهار داشت: شاهد جهانی هستیم که آمریکا که سالها خود را مدعی نظم بینالمللی مبتنی بر حقوق بینالملل معرفی میکرد، تبدیل به عامل اصلی فروپاشی این نظم شده است.
غریبآبادی با اشاره به رویکردهای زورگویانه آمریکا در قبال سایر کشورها افزود: مداخلات مستقیم نظامی، اقدامات قهری اقتصادی، تهدید علیه تمامیت ارضی کشورها و بیاعتنایی نظاممند به اصول حاکمیت و عدم مداخله، بیانگر تلاشی حسابشده برای فروپاشاندن نظم مبتنی بر حقوق بینالملل است.
معاون وزیر امور خارجه تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران این واقعیت بیثباتکننده را نخواهد پذیرفت. ما تعهد راسخ خود را به منشور سازمان ملل متحد، مصونیت حاکمیت ملی و اصل عدم مداخله مجدداً تأیید میکنیم و از حقوق خود نه از طریق تسلیم، بلکه از مسیر مقاومت قانونی و سنجیده و با اتکا به خوداتکایی راهبردی، دفاع خواهیم کرد.
وی، همچنین با اشاره به حمایتهای آمریکا از رژیم صهیونیستی در ارتکاب جنایات جنگی و نسلکشی در غزه، از جمله از طریق وتوی قطعنامههای پیشنهادی کشورها برای پایان دادن به این جنایات، تصریح کرد: چنین حمایت و همدستی، رژیم اسرائیل را در ارتکاب نسلکشی با مصونیت از مجازات جسورتر کرده و به تشدید تجاوز علیه قلمرو حاکمیتی کشورهای منطقه غرب آسیا از جمله جمهوری اسلامی ایران نیز انجامیده است.
گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل متحد متشکل از کشورهایی از جمله ایران، روسیه، چین، کوبا، ونزوئلا، الجزایر، بلاروس، بولیوی، کره شمالی، گینه، اریتره، لائوس، مالی، نیکاراگوئه، فلسطین، سنت وینسنت و گرنادینها، سوریه، آنگولا و کامبوج است.
در این نشست، دولتهای عضو ضمن محکومیت اقدامات آمریکا و تهدید به تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران، حمایت قاطع خود را از ایران اعلام کردند. اعضا همچنین بر ضرورت همبستگی میان کشورهای مستقل و تقویت چندجانبهگرایی در چارچوب منشور ملل متحد تأکید کردند.
نظر شما