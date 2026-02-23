۱۲ معدن در تربت جام فعال است 

به گزارش خبرنگار مهر، هادی مجدی عصر دوشنبه در نشست خبری با تشریح مجموعه فعالیت های این اداره در راستای حفظ، احیا و توسعه بهره برداری ازجنگل ها و مراتع اظهار کرد: باتوجه به تقارن هفته منابع طبیعی با ماه مبارک رمضان، امسال هفته منابع طبیعی از ۹ الی ۱۵ اسفند برگزار می گردد و مهمترین تکلیف منابع طبیعی در زمینه مقابله با تخلفات و تصرفات اراضی ملی است.
رئیس اداره منابع طبیعی آبخیزداری تربت جام گفت: درطول هفته منابع طبیعی مجموعهای از برنامههای فرهنگی، آموزشی و اجرایی از جمله نهالکاری، نشستهای تخصصی، بهرهبرداران محلی با همکاری دستگاههای اجرایی برگزار میشود.
وی تصریح کرد: وسعت محدوه سطحی شهرستان تربت جام ۵۳۰ هزار هکتاراست که از این مقدار۳۴۰ هزار هکتار منابع طبیعی است که تا الان ۲۳۱ پلاک اجرا داشتیم و امسال ۱۰ هزار هکتار اخذ سند اراضی ملی داشتیم.
مجدی با قدردانی از همکاری نیروهای یگان حفاظت، مراجع قضایی در راستای رفع تصرف اراضی ملی خاطرنشان کرد: پروندههای متعددی در زمینه تخلفات زیستمحیطی و تخریب منابع طبیعی در دست رسیدگی است و یکی از اولویتهای منابع طبیعی، پیشگیری از تجاوز به عرصههای ملی از طریق گشتزنیهای مستمر و بهرهگیری از گزارشهای مردمی است.
رئیس اداره منابع طبیعی آبخیزداری تربت جام ادامه داد: بیش از ۳۰۰ هزار هکتارمرتع ۲۰ هزار هکتار جنگل طبیعی و ۱۵ هزار هکتار جنگل دست کاشت است.
وی گفت: امسال ۶۰ هکتار از مراتع نهال کاری انجام گرفت.
مجدی با اشاره به فعالیت معادن افزود: در شهرستان تربت جام تعداد ۱۴۷ معدن به ثبت رسیده است و درحال حاضر تعداد ۱۲معدن فعال است.
رئیس اداره منابع طبیعی آبخیزداری تربت جام با اشاره به پیشگیری از پدیده قاچاق چوب تاغ بیان کرد: مجوز برداشت چوب تاغ ممنوع است قطع وحمل چوب باغی با هماهنگی جهاد کشاورزی، مقام قضایی و تعزیرات انجام می گیرد.
نظر شما