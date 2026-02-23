۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۲۵

۱۲ معدن در تربت جام فعال است 

تربت جام- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تربت جام گفت: در شهرستان تربت جام تعداد ۱۴۷ معدن به ثبت رسیده است که تعداد۱۲معدن فعال است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی مجدی عصر دوشنبه در نشست خبری با تشریح مجموعه فعالیت های این اداره در راستای حفظ، احیا و توسعه بهره برداری ازجنگل ها و مراتع اظهار کرد: باتوجه به تقارن هفته منابع طبیعی با ماه مبارک رمضان، امسال هفته منابع طبیعی از ۹ الی ۱۵ اسفند برگزار می گردد و مهمترین تکلیف منابع طبیعی در زمینه مقابله با تخلفات و تصرفات اراضی ملی است.

رئیس اداره منابع طبیعی آبخیزداری تربت جام گفت: درطول هفته منابع طبیعی مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و اجرایی از جمله نهال‌کاری، نشست‌های تخصصی، بهره‌برداران محلی با همکاری دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: وسعت محدوه سطحی شهرستان تربت جام ۵۳۰ هزار هکتاراست که از این مقدار۳۴۰ هزار هکتار منابع طبیعی است که تا الان ۲۳۱ پلاک اجرا داشتیم و امسال ۱۰ هزار هکتار اخذ سند اراضی ملی داشتیم.

مجدی با قدردانی از همکاری نیروهای یگان حفاظت، مراجع قضایی در راستای رفع تصرف اراضی ملی خاطرنشان کرد: پرونده‌های متعددی در زمینه تخلفات زیست‌محیطی و تخریب منابع طبیعی در دست رسیدگی است و یکی از اولویت‌های منابع طبیعی، پیشگیری از تجاوز به عرصه‌های ملی از طریق گشت‌زنی‌های مستمر و بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی است.

رئیس اداره منابع طبیعی آبخیزداری تربت جام ادامه داد: بیش از ۳۰۰ هزار هکتارمرتع ۲۰ هزار هکتار جنگل طبیعی و ۱۵ هزار هکتار جنگل دست کاشت است.

وی گفت: امسال ۶۰ هکتار از مراتع نهال کاری انجام گرفت.

مجدی با اشاره به فعالیت معادن افزود: در شهرستان تربت جام تعداد ۱۴۷ معدن به ثبت رسیده است و درحال حاضر تعداد ۱۲معدن فعال است.

رئیس اداره منابع طبیعی آبخیزداری تربت جام با اشاره به پیشگیری از پدیده قاچاق چوب تاغ بیان کرد: مجوز برداشت چوب تاغ ممنوع است قطع وحمل چوب باغی با هماهنگی جهاد کشاورزی، مقام قضایی و تعزیرات انجام می گیرد.

کد خبر 6758051

