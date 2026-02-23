به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در نشست با تشکلهای دانشجویی که علی رغم وقایع اخیر دانشگاه های کشور با حضور نمایندگان جنبش دانشجویی برگزار شد، ضمن اشاره به تحولات اخیر کشور، بر لزوم هوشیاری در برابر «نفاق جدید»، پرهیز از درونیسازی آشوبها، لزوم مطالبهگری در حوزه فساد و مقابله با ناکارآمدی و تقویت بنیه فکری جریان دانشجویی تأکید کرد.
وی دفاع از اسلام را مسئولیتی مهم توصیف کرد و گفت: هرچقدر جلوتر میرویم، صحنهها ممکن است تکراریتر شود، اما شرایط سختتر است. با این حال امروز از یک جهت کار روشنتر شده، زیرا دشمن بیپردهتر از گذشته عمل میکند.
زاکانی با مقایسه شرایط فعلی با دهههای ۷۰، ۸۰ و ۹۰ اظهار کرد: در گذشته آمریکا اینگونه بیپرده وارد صحنه نمیشد، اما امروز رسماً حمایت میکند و این مسئله کار را از این جهت روشنتر میکند که صاحب پروژه مشخص است.
وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در سال ۱۳۷۷ درباره نفاق گفت: در صدر اسلام سه دسته منافق وجود داشتند، دو دسته توفیقی نیافتند، اما دستهای که سابقه انقلابی داشتند و بدون اعلام جدایی از جبهه حق، زیر پرچم دیگری فعالیت کردند، ضربه زدند.
وی افزود: خطرناکترین نوع نفاق در هر دوره همین است؛ افرادی با سابقه انقلابی که در همسویی با دشمن قرار میگیرند.
شهردار تهران تصریح کرد: اگر کسی در مسیر همسویی با آمریکا حرکت کند باید به او تذکر داد و اگر متنبه نشد، ولو سابقه انقلابی داشته باشد، نمیتوان از آن عبور کرد.
زاکانی در ادامه با اشاره به حوادث دیماه، افراد حاضر در صحنه را به سه دسته تقسیم کرد و گفت: دسته اول مدافعان و شهدا بودند؛ دسته دوم افرادی که تحت فشار اقتصادی و با انگیزههای احساسی وارد میدان شدند اما ریشه عناد نداشتند؛ و دسته سوم کسانی که سازمانیافته و مسلحانه اقدام به خشونت کردند.
وی خاطرنشان کرد: درباره دسته دوم، ما مکلف بودیم مشکلات اقتصادی و ذهنی آنان را جبران کنیم و اگر کوتاهی شده باید جبران شود. اما دسته سوم که دست به سلاح بردند و مردم را به شهادت رساندند، معاند و پیادهنظام دشمن بودند.
زاکانی با انتقاد از برخی تحلیلها گفت: هر کسی موضوع دیماه را صرفاً درونی تحلیل کند، عملاً جاده صافکن حمله آمریکا شده است.» وی با بیان اینکه برخی به دنبال تطهیر ترامپ هستند افزود: تطهیر ترامپ و رژیم صهیونیستی با تحلیلهای سطحی، گفتن دروغ بزرگ است.
وی با اشاره به استقرار گسترده تجهیزات دشمن در منطقه اظهار کرد: دشمن تصور میکرد نظام به سرعت فرو میپاشد، اما چنین نشد.
زاکانی با مرور تحولات دانشگاهها از دهه ۶۰ تاکنون گفت: در سالهای ابتدایی انقلاب، گروهکها حتی سلاح به دانشگاه آوردند که به انقلاب فرهنگی انجامید. در دهههای ۷۰ و ۸۰ نیز تلاش شد از دانشگاه و مطبوعات برای فشار به نظام استفاده شود و بعدها مسیر بیقیدی فرهنگی دنبال شد.
وی افزود: امروز نیز عناصری احساسی در کنار افراد کاملاً ضدانقلاب، صحنه را مدیریت میکنند و سادهانگاری در این زمینه خطرناک است.
شهردار تهران با تأکید بر وجود مشکلات اقتصادی و ناترازیها گفت: بخشی از نارضایتیها ناشی از ناکارآمدی است، بهویژه در حوزه اقتصاد که فشار مستقیم بر زندگی مردم دارد.
وی ادامه داد: نمیتوان ناکارآمدی را انکار کرد، اما دشمنی که قصد نابودی ما را دارد، نمیتواند نسخه درمان باشد.
زاکانی با اشاره به موضوع بازنگشتن ارز و ارقامی که درباره ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار مطرح میشود، گفت: باید مشخص شود این ارزها چرا بازنگشته و چه کسانی مسئولاند.
وی همچنین درباره برخی واگذاریها و پروندههایی نظیر قرارداد کرسنت اظهار کرد: باید پاسخگویی صورت گیرد و جریان دانشجویی میتواند مطالبهگر باشد.
زاکانی تأکید کرد: مطالبهگری به معنای دعوا، گروکشی یا چوب گذاشتن لای چرخ دولت نیست، بلکه باید منطقی، دقیق و امیدبخش باشد.
شهردار تهران با اشاره به پیام هشت مادهای مبارزه با فساد اظهار کرد: اصلاحات به معنای مبارزه با فقر، فساد و تبعیض است و نمیتوان مسیری را طی کرد که به تشدید فساد منجر شود.
کشور بنبست ندارد
وی در ادامه گفت: کشور بنبست ندارد و هر کس بگوید بنبست است، خود دچار بنبست تحلیلی است.
وی افزود: راهکار عبور از مشکلات وجود دارد، اما برخی به دلیل سختی مسیر، به راهکارهای شکستخورده یا سازش تمایل دارند.
زاکانی تأکید کرد: نه تسلیم و نه سازش، هیچکدام راهحل مشکلات کشور نیست.
وی خطاب به دانشجویان گفت: نشاط دانشگاه در گرو چیرگی و احاطه فکری است. باید خود را به دانش، تحلیل و تقوا مجهز کنید و امید را در جامعه تزریق کنید.
وی در ادامه با تبیین مفهوم مقاومت اظهار کرد: مقاومت صفر به معنای تن ندادن به اصلاح نیست و مقاومت صرف نیز به معنای فرسایش است.
وی افزود: آنچه مورد تأکید رهبر انقلاب است، مقاومت مدبرانهای است که همراه با اصلاح، گرهگشایی از مشکلات مردم، پیشرفت و آبادانی کشور باشد.
زاکانی خطاب به دانشجویان گفت: نباید در دام کسانی بیفتید که نه به اصلاح تن میدهند و نه مسیر درست مقاومت را میپذیرند. برخی شعارهایی میدهند که با احساس سازگار است اما با نیازهای مردم، تحول و ارزشها سازگاری ندارد.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات کشور ناشی از الگوهای نادرست اجرایی است، تصریح کرد: ناکارآمدی متعلق به الگوهای دیکتهشده است. هر جا الگوی درست انقلابی با عقلانیت پیش رفته، موفق بودهایم.
شهردار تهران با اشاره به تجربه مدیریت شهری گفت: پیش از حضور در شهرداری گفته میشد ۸۵ درصد مشکلات ناشی از تحریم و ۱۵ درصد داخلی است، اما امروز به این نتیجه رسیدهام که ۹۵ درصد مشکلات ناشی از بیعرضگی داخلی است.
وی با اشاره به بدهیهای شهرداری تهران در آغاز دوره مدیریت خود اظهار کرد: شهرداری با بدهی کلان تحویل گرفته شد که بخش قابل توجهی از آن پرداخت شده است. بودجه شهرداری نسبت به سال ۱۳۹۹ یازده برابر شده و پروژههای متعددی به سرانجام رسیده است.
زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره نحوه اجرای اصلاحات اقتصادی گفت: اصلاح اقتصادی مسیر و ابزار خاص خود را دارد و نمیتوان بدون فراهم کردن مقدمات، اقدام به جراحی اقتصادی کرد.
وی افزود: اگر اصلاح با دقت و ابزار مناسب انجام نشود، نابسامانیها تشدید میشود.
وی با اشاره به موضوع ارز و بازنگشتن منابع ارزی تأکید کرد: دولت تحت فشار بوده اما باید با دقت و حسابرسی دقیق، مسیر اصلاح را دنبال کند.
آمادگی شهرداری برای همکاری با دانشگاهها
شهردار تهران با اشاره به ظرفیتهای مدیریت شهری گفت: آمادگی داریم امکانات فرهنگی، سراهای محلات، فرهنگسراها و ظرفیت ۳۵۲ محله تهران را در اختیار فعالیتهای دانشجویی قرار دهیم.
وی افزود: اولویت با حل مسائل داخل دانشگاهها و خوابگاههاست، اما در صورت وجود ظرفیت، میتوان از امکانات شهری برای تقویت فعالیتهای دانشجویی بهره گرفت.
زاکانی تأکید کرد: دانشجویان اگر خود را باور کنند، میتوانند جریانساز باشند؛ همانگونه که در دهه ۷۰ با ابتکار دانشجویان، بسیج طلاب شکل گرفت.
وی با هشدار نسبت به تلاش برای کشتهسازی و تسری آشوبها به سطح جامعه گفت: برخی به دنبال آن هستند که از دانشگاه به عنوان مقدمهای برای گسترش آشوب و فراهمسازی زمینه تهاجم دشمن استفاده کنند.
زاکانی تصریح کرد: دانشگاهها تعداد محدودی عنصر مسئلهدار دارند و مسئولان نباید نسبت به تحرکات سازمانیافته بیتفاوت باشند.
گفتوگو، امیدآفرینی و پرهیز از پرخاشگری
وی خطاب به دانشجویان اظهار کرد: دانشجو باید حرف بزند و شنیده شود. گفتوگو باید بدون پرخاشگری و توهین باشد، اما مسائل باید شفاف بیان شود.
شهردار تهران با اشاره به برخی اقدامات مدیریت شهری گفت: در چهار سال اخیر تعداد اتوبوسهای خریداریشده معادل بیش از شانزده سال گذشته بوده است. همچنین در حوزه مقابله با فساد، صدها هزار میلیارد تومان اموال و امکانات بازگردانده شده است.
وی افزود: نگاه ما به شهر ترکیبی از روح و جسم است و تلاش کردهایم عدالت فضایی را تقویت کنیم؛ بهگونهای که بخش عمده پروژههای جدید در جنوب شهر تعریف شده است.
زاکانی با اشاره به موضوع انتخابات و شوراها گفت: کمک به حضور مردم پای صندوق رأی وظیفه اصلی نیروهای انقلابی است.
وی افزود: باید امیدآفرینی کرد و با خدمترسانی و فعالیتهای جهادی، زمینه مشارکت مردم را فراهم ساخت.
وی با تأکید بر نقش دانشجویان در شرایط فعلی اظهار کرد: امروز پیچیدهترین عملیات علیه نظام در حال انجام است و خط مقدم مقابله با آن دانشگاه است. این مسیر نیازمند صبوری، دقت و گفتوگوی مؤثر است.
وی با اشاره به برخی تنشها و توهینها در فضای سیاسی و دانشگاهی اظهار کرد: تحمل کردن سخت است، اما اگر طرف مقابل توهین میکند، نباید مقابله به مثل کرد. منش ما باید گفتوگو و تبیین باشد.
زاکانی افزود: عامل اصلی بسیاری از تحرکات، آمریکاست و دشمن در میدان عمل حضور دارد، اما مواجهه ما در دانشگاه باید از مسیر گفتوگو، ارتباطگیری با خوابگاهها و تعامل با بدنه دانشجویی باشد.
وی همچنین با انتقاد از برخی جریانهای سیاسی گفت: جریان واداده موسوم به اصلاحات را دیدید که بیانیههایشان به کجا ختم شد.
توسل و تبعیت از رهبری
شهردار تهران با بیان اینکه مسیر حرکت باید مبتنی بر هدایتهای دینی و انقلابی باشد، تصریح کرد: ما به امام زمان (عج) متوسل هستیم و گوشمان به فرمایشات رهبر انقلاب است.
وی افزود: ملت بستر خدمت ما هستند و ما باید نوکر و خادم مردم باشیم.
زاکانی تأکید کرد: باید کنار هم بنشینیم، همفکری کنیم و از فرصت خدمت در دانشگاه و جامعه، بهویژه در حوزههای جهادی، استفاده کنیم.
وی با اشاره به شرایط خاص تهران اظهار کرد: ما محدودیتهای جدی داریم؛ تهران کانون جنگ بوده و بسیاری از معادلات به هم ریخته است. در کنار این شرایط، مسئولیتهای مضاعفی نیز بر عهده ما قرار گرفته که انجام آن را افتخار میدانیم.
زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت ثبت خاطرات و روایت رویدادها تأکید کرد و گفت: هر آنچه در دانشگاهها و جامعه رخ میدهد باید ثبت شود؛ چرا که این وقایع برای انقلاب اثرگذار است.
وی افزود: محاسبه و دقت در عملکردها اهمیت دارد و باید مراقب بود که اقدامات و مواضع، در مسیر درست انقلاب قرار گیرد.
شهردار تهران خطاب به دانشجویان اظهار کرد: خسته نباشید و پیروز و مقاوم باشید. خوش به حال شما که در خط مقدم ایستادهاید؛ ما به شما غبطه میخوریم.
وی تأکید کرد: امیدوارم با ایستادگی و روشنگری، مانع تحقق خواست دشمن شوید.
نظر شما