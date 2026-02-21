واکنش شهردار تهران به قرار گرفتن اسم خود در لیست ترور توسط اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه دویست و دوازدهمین پویش امید و افتخار در جمع خبرنگاران در واکنش به قرار گرفتن اسم خود در لیست ترور توسط اسرائیل گفت: از اسرائیل این کارها برمی آید.

وی افزود: وقتی اسرائیل کودکان را می کشد دیگر به کارگران و افرادی مثل ما که جاروکش شهر هستیم هم رحم نخواهد کرد، لذا مشکلی نیست.

زاکانی در ادامه با اشاره به افزایش چشمگیر تعداد اتوبوس‌های شهری از ابتدای فعالیت مدیریت فعلی تاکنون، گفت: تا امروز هزار و ۷۶۴ دستگاه اتوبوس توسط شهرداری از محل منابع مردمی خریداری شده است؛ این در حالی است که در ۱۶ سال قبل از این، تنها هزار و ۵۸۲ دستگاه اتوبوس به ناوگان اضافه شده بود.

وی با بیان اینکه روند نوسازی ناوگان تا پیش از عید نوروز با سرعت ادامه خواهد یافت، افزود: ورود اتوبوس‌های جدید به شهر، نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت شهری برای تأمین رفاه شهروندان است. در کنار افزایش ظرفیت، با توسعه برقی‌سازی، کیفیت خدمات‌رسانی نیز ارتقا می‌یابد تا شاهد کاهش ترافیک و آلودگی هوا باشیم.

وی با اشاره به تنوع اتوبوس‌های رونمایی‌شده در این رویداد تصریح کرد: در افتتاحیه امروز، اتوبوس‌های ۱۲ متری، ۱۸ متری و اتوبوس‌های برقی تولید شرکت‌های داخلی و خارجی قرار داشتند. بخشی از این اتوبوس‌ها تولید داخل و بخشی دیگر از چین وارد شده است. خوشبختانه در زمینه انتقال اتوبوس‌ها از چین تاکنون با هیچ مشکلی مواجه نشده‌ایم.

شهردار تهران همچنین از ترخیص قریب‌الوقوع محموله‌های باقی‌مانده در گمرک خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این روند به زودی تکمیل شده و موجبات آسایش شهروندان فراهم شود.

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه جامع مدیریت شهری برای هوشمندسازی ناوگان حمل‌ونقل خبر داد و گفت: در نظر داریم تمام نظارت‌ها را در حوزه حمل‌ونقل هوشمند کنیم؛ هم ایستگاه‌ها و هم اتوبوس‌ها، تا در آینده‌ای نزدیک شهروندان بدانند کدام ایستگاه با چه ظرفیتی فعال است و هر اتوبوس در چه وضعیتی خدمات ارائه می‌دهد. با این اقدام، اختلالات موجود در سامانه حمل‌ونقل رفع خواهد شد

با هیچکسی برای رد صلاحیت صحبت نکرده ام؛ ادعاکنندگان باید نزد خدا پاسخگو باشند

زاکانی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره تلاش وی برای رد صلاحیت مخالفانش در انتخابات پیش‌روی شورای اسلامی شهر تهران، ضمن رد این ادعا تأکید کرد: هر کس هر چه می‌گوید، باید نزد خدا پاسخگو باشد. بنده نه با کسی برای رد صلاحیت‌ها صحبت کرده‌ام، نه آن را دنبال کرده‌ام و نه چنین کارهایی برایم ارزشی دارد. تمام وقت خود را صرف خدمت به مردم کرده‌ام و فکر می‌کنم خدمت به مردم پاسخ خود را از خدا خواهد گرفت.