خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، زهرا اسکندری: نهضت «زندگی با آیهها» که از سه سال پیش با هدف انس بیشتر جامعه با مفاهیم کاربردی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان آغاز به کار کرد، اکنون به ایستگاه سوم خود رسیده است. پس از استقبال ۱۱ میلیونی از دفتر اول و چاپ ۱۵۰ هزار نسخهای دفتر دوم، امسال دفتر سوم این مجموعه با عنوان «امت قوی؛ ۳۰ فرمان برای فتح قلههای زندگی» روانه بازار نشر شده است.
به همین مناسبت با حجتالاسلام حمیدرضا محمودخانی، نویسنده این کتاب به گفتگو پرداختیم تا به بررسی ابعاد، رویکردها و ویژگیهای متمایز دفتر سوم «زندگی با آیهها» بپردازیم.
*در ابتدا از تاریخچه نهضت «زندگی با آیهها» بفرمایید. این طرح از کجا شروع شد و در دو سال گذشته چه روندی را طی کرد؟
نهضت «زندگی با آیهها» سه سال است که کار خود را آغاز کرده و مبنای آن، تمرکز بر ۳۰ آیه از قرآن کریم در ۳۰ روز ماه مبارک رمضان است.
سال اول (دفتر اول) : کتابی با عنوان «نگاه نو به زندگی» منتشر شد. این کتاب بر اساس کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» مقام معظم رهبری تدوین شده بود و مباحث اعتقادی را با نگاهی اجتماعی و سیاسی بیان میکرد. این دفتر با استقبال بینظیری مواجه شد و ۱۱ میلیون نفر در مسابقات مرتبط با آن شرکت کردند.
سال دوم (دفتر دوم) : کتاب «امت پیروز» را با مقدمهای از آیتالله عابدینی روانه بازار کردیم. محور این آیات، سبک زندگی در روابط اجتماعی و اتحاد مردم در صف مقابله با دشمنان بود؛ اینکه چگونه دست به دست هم بدهند، محکم بایستند و مسیر را برای جلب نصرت الهی و رسیدن به سعادت دنیا و آخرت ادامه دهند. از این کتاب حدود ۱۵۰ هزار جلد چاپ و در سراسر کشور میان کنشگران و مردم توزیع شد.
* امسال در دفتر سوم با چه رویکردی به سراغ آیات قرآن رفتهاید؟ محوریت کتاب جدید چیست؟
امسال دفتر سوم را با عنوان «امت قوی؛ ۳۰ فرمان برای فتح قلههای زندگی» آماده کردهایم. در این کتاب ۳۰ آیه انتخاب شده که هر کدام یک دستور و فرمان از جانب خداوند برای قوی شدن یک امت و فتح قلههای موفقیت است.
این آیات به ما میآموزند که شرط پیشرفت، اتکال به خداوند و ایستادن روی پای خودمان است؛ نه تکیه بر دشمنان بدعهدی که هدفی جز نابودی ما ندارند. اگر اتصالمان به منبع تسلیمناپذیریِ الهی قوی باشد، در برابر تهدیدها کم نمیآوریم و مشمول نصرت الهی میشویم که انشاءالله مقدمه ظهور خواهد بود. در این جنگ آخرالزمانی که دشمن هر کاری میکند تا ما تسلیم شویم، این ۳۰ فرمان در واقع «جعبه ابزار و مهمات» ما در این نبرد نهایی است.
*ساختار محتوایی کتاب «امت قوی» به چه شکل طراحی شده تا برای مخاطب عمومی جذاب و کاربردی باشد؟
امسال نیز مانند سال گذشته، مقدمه کتاب را آیتالله عابدینی به رشته تحریر درآوردهاند که بسیار خواندنی است. ما برای هر آیه (که متناسب با جزء همان روز انتخاب شده) ساختار دقیقی طراحی کردهایم:
۱. عنوان جذاب و ترجمه آیه
۲. سوال تلنگری: یک سوال برای درگیر کردن ذهن مخاطب.
۳. تصویر صفحه قرآن: کل صفحهای که آیه در آن قرار دارد چاپ شده است.
۴. متن مصداقی و جذاب: یک روایت ملموس از اتفاقات روزمره زندگی با ادبیاتی جذاب که مخاطب را با آیه مانوس میکند.
۵. تبیین آیه: یک متن ۳۰۰ تا ۴۰۰ کلمهای که با استفاده از کلام گهربار مقام معظم رهبری آیه را تبیین میکند. در این بخش، جایگاه آیه در قرآن (آیات قبل و بعد) بررسی شده و سعی کردیم تبیینها کاملاً کاربردی باشد و به مسائل فردی، خانوادگی، اجتماعی و کلان سیاسی بپردازد.
*یکی از بخشهای جدید و قابل توجه کتاب، تطبیق آیات با اقشار مختلف جامعه است. در این باره توضیح میدهید؟
بله، در صفحه آخرِ مربوط به هر آیه، تیتر جدیدی داریم به نام «زندگی با آیه». در این بخش، مصادیق عملیاتی آیه را در زندگی اقشار و اصناف مختلف مردم پیادهسازی کردهایم.
ما نشان دادهایم که این آیه چگونه میتواند گرهگشای زندگی یک خانم خانهدار در تربیت فرزند، یک کارمند در پیچ و خم کارهای اداری، یک دانشجوی در حال تحصیل، یک نخبه که با پیشنهادهای خارجی روبروست اما به کشورش خدمت میکند، یک فرمانده در میدان جنگ، یک دیپلمات در حال مذاکره، یک کاسب در بازار، یک نوجوان در فضای مجازی، و یا حتی یک قهرمان ورزشی روی سکوی جهانی باشد که با وجود فشارهای محیط ناسالم، پای اعتقاداتش میایستد. هدف ما این بود که نشان دهیم قرآن، «کتاب زندگی» است و سن، جنسیت و شغل نمیشناسد.
*در پایان کتاب جدولی برای مخاطبان در نظر گرفته شده است. کارکرد این جدول و به طور کلی پیوستهای رسانهای این کتاب چیست؟
ما برای کاربردی کردن این ۳۰ آیه، پنج کنش (گام) را برای مخاطب تعریف کردهایم که در جدولی در انتهای کتاب آمده است:
۱. خوب خواندن: آیه را به خوبی و با دقت بخواند.
۲. خوب فهمیدن: پیام آیه را به درستی درک کند.
۳. حفظ کردن: آیه را نور ذهن و دل خود کند و به خاطر بسپارد.
۴. زندگی کردن: آیه را در زندگی شخصی خود پیادهسازی کند.
۵. سفیر آیه شدن: پیام آیه را از طریق ابزارهای در دسترس (فضای مجازی، مسجد، مدرسه، اداره، استوری کردن، نوشتن و نصب در معرض دید) به دیگران منتقل کند.
مخاطب میتواند وضعیت خود را در این جدول ثبت کند.
* امروزه خیلی از مردم به محصولات چندرسانهای اقبال بیشتری نشان میدهند. برای این موضوع چه تدبیری داشتهاید؟
بله، در کتاب رمزینههایی (QR Code) تعبیه شده است. مخاطبان با اسکن این رمزینهها به حدود ۱۰ تا ۱۵ محصول چندرسانهای برای هر آیه دسترسی پیدا میکنند. این محصولات شامل پویانماییهای جذاب، پادکستهای صوتی، کلیپهای تلاوت، کلیپهای مدرسه حفظ، و همچنین کلیپهای تبیینی از اساتید برجستهای نظیر آیتالله عابدینی، حجتالاسلام قاسمیان، حجتالاسلام پناهیان، حجتالاسلام حسینی و… میشود. همچنین از طریق این کدها، دسترسی به حدود ۲۰ عنوان کتاب مکملِ دیگر مثل کتاب شهادت آیهها که برای این آیات تالیف شده، امکانپذیر است.
https://safiranayeha.ir/contents/۲۹۰ لینک مربوطه برای دریافت فایل کتاب. علاقمندان میتوانند از این طریق به کتابها دسترسی پیدا کنند.
نظر شما