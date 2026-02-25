به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این نشست، علاوه بر طرح و بررسی مسایل و موضوعات اجرایی دستگاه‌های مختلف از سوی وزرای محترم، گزارش‌هایی در حوزه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، علمی و اجتماعی ارائه شد.

در ابتدای جلسه، وزیر راه و شهرسازی، گزارشی از برگزاری‌شانزدهمین نشست مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان ارائه و با تشریح روند مذاکرات و تعاملات انجام‌شده، بر شکل‌گیری مسیری مثبت ورو به جلو در مناسبات دو کشور تأکید کرد.

در ادامه رئیس کل بانک مرکزی، گزارشی از آخرین وضعیت تورم در بهمن‌ماه ارائه کرد و به تشریح روند اجرای اصلاحات اقتصادی عدالت‌محور پرداخت. در این گزارش به ترکیب و میزان مصرف خانوارها با استفاده از کالابرگ اشاره شد.

وزیر امور خارجه نیز گزارشی از آخرین وضعیت و تصمیمات اتخاذشده درباره روند مذاکرات با امریکا ارائه کرد و به تشریح ابعاد مختلف این روند پرداخت.

همچنین وزیر میراث فرهنگی، گردشگردی و صنایع دستی گزارشی از آخرین وضعیت صنعت گردشگری کشور و برخی مشکلات پیش‌آمده در این حوزه ارائه و بر ضرورت اتخاذ تدابیر تکمیلی برای رفع موانع موجود تأکید کرد.

در ادامه جلسه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گزارشی از اقدامات انجام‌شده در دولت چهاردهم در خصوص فرآیندهای مرتبط با دولت سبز ارائه کرد و به اقدامات تکمیلی پیش‌رو و نیز تجربیات و اقدامات انجام‌شده در سایر کشورها اشاره داشت.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز گزارشی از وضعیت جاری دانشگاه‌های کشور و اتفاقات رخ‌داده در تعداد محدودی از دانشگاه‌ها ارائه داد و به بررسی شرایط آموزشی و فضای عمومی مراکز آموزش عالی پرداخت.

پزشکیان ناظر به گزارش وزیر علوم پیرامون وضعیت دانشگاه‌ها، شرایط دانشجویان و اقدامات محدود صورت‌گرفته اظهار کرد: سرنوشت کل دانشگاه‌ها و صدها هزار دانشجو نباید تحت تأثیر اقدامات تعداد معدودی قرار گیرد. اکثریت دانشجویان کشور مشغول تحصیل و علم‌آموزی هستند و در عین حال اگر عده‌ای نیز اعتراضی دارند، می‌توانند اعتراض خود را مطرح کنند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه اعتراض نشانه زنده بودن جامعه است، تصریح کرد: اعتراض به معنای پویایی و حیات اجتماعی است و ما نیز آمادگی داریم در دانشگاه‌ها حضور یافته و مستقیماً با دانشجویان گفت‌وگو کنیم. وزرا نیز باید در دانشگاه‌ها حاضر شوند و فضای گفت‌وگو را تقویت کنند.

پزشکیان افزود: جامعه‌ای که در آن صدا بلند می‌شود، مطالبات مطرح می‌گردد و نسبت به مسایل حساسیت وجود دارد، جامعه‌ای زنده و برخوردار از حیات اجتماعی فعال است. وظیفه ماست که با شنیدن صداها، برای حل مسایل و مشکلات اقدام کنیم و مسیر گفت‌وگو و تعامل را هموار سازیم.