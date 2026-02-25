به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید مهدی حسینی همدانی در مراسم دیدار رئیس قوه قضائیه با اقشار مردم البرزکه روز چهارشنبه ششم اسفند در دادگستری البرز برگزار شد، گفت: حضور مسئولان عالی دستگاه قضا در استان‌ها و بررسی میدانی مشکلات مردم اقدامی ارزشمند است. این سفرها نشان می‌دهد که قوه قضائیه هم به مشکلات دستگاه تحت اشراف خود توجه دارد و هم به مطالبات مردم گوش می‌دهد. امیدواریم حضور حضرت‌عالی منشأ برکات و توسعه امور قضائی در استان باشد.

وی در ادامه با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: دشمنان همواره تلاش‌ می‌کنند با ایجاد یأس و ناامیدی، روند پیشرفت کشور را متوقف کنند. دستگاه قضائی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام، در مقابله با نقشه‌های دشمن و حفظ امید اجتماعی نقش کلیدی دارد.

حسینی همدانی با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: دستگاه قضائی نعمتی است که باید در جهت تحقق عدالت به کار گرفته شود. عدالت تنها صدور حکم نیست؛ بلکه به معنای ایجاد احساس امنیت، اعتماد و امید در جامعه است.

وی افزود: متأسفانه امنیت روانی جامعه گاه در فضای مجازی و حتی در عرصه عمومی توسط افراد معلوم‌الحال مخدوش می‌شود. نمونه آن اقداماتی مانند هتک حرمت نمادهای ملی است؛ سوزاندن پرچم کشور در هیچ جای دنیا مصداق اعتراض مشروع نیست، بلکه اقدامی علیه هویت ملی محسوب می‌شود. دستگاه قضائی باید با برخورد جدی و بازدارنده با این رفتارها، از تکرار آن جلوگیری کند.

امام جمعه کرج تأکید کرد: عقوبت باید به موقع و بازدارنده باشد. اگر حکم قضائی با تأخیر اجرا شود، اثر لازم خود را از دست می‌دهد. همچنین اطلاع‌رسانی شفاف درباره روند رسیدگی به پرونده‌ها می‌تواند به اعتماد عمومی کمک کند.

وی با اشاره به ضرورت برخورد قاطع با جرایم گفت: در مواردی که رفتارها مصداق محاربه و تهدید امنیت عمومی است، باید برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد. اگر قانون در برخی حوزه‌ها ناقص است، باید با همکاری نهادهای مسئول برای تدوین قوانین جدید اقدام شود تا خلأهای حقوقی برطرف گردد.

حسینی همدانی ادامه داد: اعتماد عمومی به دستگاه قضا زمانی تقویت می‌شود که اطاله دادرسی کاهش یابد، فرآیندها هوشمند شوند و با مفسدان اقتصادی برخورد قاطع صورت گیرد. در دوره مدیریت فعلی قوه قضائیه، تحولات مثبتی رخ داده و پرونده‌های کثیرالشاکی و مفاسد اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته است؛ اما باید سرعت و گستره این اقدامات افزایش یابد.

وی همچنین بر ضرورت علنی‌سازی برخی برخوردها با مفسدان تأکید کرد و گفت: در تاریخ اسلام نمونه‌هایی وجود دارد که برای عبرت جامعه، برخورد با متخلفان به صورت علنی انجام شده است. این اقدام نه برای تشفی خاطر، بلکه برای بازدارندگی و تقویت اعتماد عمومی ضروری است.

امام جمعه کرج با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضائی استان البرز اظهار داشت: خوشبختانه میان استانداری، دستگاه قضائی و سایر نهادها تعامل خوبی وجود دارد. در حوزه‌هایی مانند تغییر کاربری اراضی، پیشگیری از جرم و حمایت از تولید، اقدامات ارزشمندی انجام شده است.

وی افزود: حمایت از تولیدکنندگان و رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اراضی و سرمایه‌گذاری می‌تواند به توسعه استان کمک کند. دستگاه قضائی در این زمینه نقش مهمی دارد و اقدامات انجام‌شده تاکنون قابل تقدیر است.

حسینی همدانی از تلاش‌های مسئولان قضائی استان البرز قدردانی کرد و گفت: ریاست دستگاه قضائی استان و همکاران ایشان در رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای عدالت تلاش‌های فاخری انجام داده‌اند. در حوزه‌هایی مانند پیشگیری از جرایم و حمایت از تولید، عملکرد دستگاه قضائی قابل تقدیر است.