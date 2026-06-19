امام جمعه قرچک: قوه قضاییه باید با فساد و اخلالگران قاطع برخورد کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت الله اسماعیلی، در خطبه جمعه این هفته قرچک اظهار داشت: قوه قضائیه به عنوان مرجع اصلی تظلم‌خواهی و صیانت از حقوق عمومی، نقش اساسی در حفظ آبرو، حیثیت و امنیت جامعه دارد.

وی افزود: انتظار جدی از این نهاد مهم آن است که با سران فساد، اشرار و کسانی که امنیت روانی جامعه را هدف قرار می‌دهند، برخوردی قاطع، بدون واهمه و بازدارنده داشته باشد.

امام جمعه قرچک با تأکید بر ضرورت تکریم قضات پاک‌دست و برخورد با هرگونه تعلل در رسیدگی به پرونده‌ها تصریح کرد: اجرای دقیق و سریع عدالت می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت و رضایت اجتماعی را افزایش دهد.

اسماعیلی ادامه داد: قوه قضائیه باید در کنار برخورد قاطع با متخلفان، با هرگونه سستی و کم‌کاری در روند رسیدگی به پرونده‌ها نیز مقابله کند تا فرآیند دادرسی برای مردم تسهیل شود.

وی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: برخورد جدی با مفسدان و اخلالگران نظم عمومی، نقش مهمی در کاهش جرائم و ارتقای امنیت اجتماعی دارد.

امام جمعه قرچک در پایان خاطرنشان کرد: مطالبه مردم از دستگاه قضایی، اجرای عدالت به‌صورت قاطع، شفاف و بدون تبعیض است.