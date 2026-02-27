صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در سازمان هواشناسی کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (جمعه، ۸ اسفند) با ورود سامانه بارشی به غرب کشور، در استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل و گیلان بارش باران، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد آغاز می‌شود و در مناطق سردسیر و کوهستانی نیز بارش برف پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در بخش‌هایی از ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی افزایش ابر و رگبارهای پراکنده مورد انتظار است و در نیمه شرقی کشور نیز جوی آرام همراه با روند افزایش دما حاکم خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: روز شنبه (۹ اسفند) در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان بارندگی همراه با کاهش دما پیش‌بینی می‌شود. همچنین در دامنه‌های جنوبی البرز واقع در استان‌های زنجان، قزوین، البرز و تهران و برخی نقاط شمال غرب و شمال فارس، ابرناکی، رگبار باران، گاهی رعدوبرق و در ارتفاعات بارش برف رخ خواهد داد.

وی بیان کرد: روز یکشنبه (۱۰ اسفند) بارندگی علاوه بر مناطق یادشده، در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و شرق استان‌های خوزستان و لرستان نیز تداوم خواهد داشت.

ضیائیان یادآور شد: روز دوشنبه (۱۱ اسفند) در مناطقی از شمال غرب، سواحل دریای خزر، شمال شرق، استان‌های واقع در زاگرس مرکزی و برخی مناطق استان‌های تهران، قزوین، البرز، قم و مرکزی، ابرناکی همراه با بارش‌های پراکنده و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

این مسئول سازمان هواشناسی گفت: تا روز شنبه در غالب مناطق کشور روند افزایش دما ادامه دارد، اما از روز شنبه در سواحل شمالی و از روز یکشنبه در سایر مناطق کشور کاهش نسبی دما آغاز خواهد شد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران نیز ادامه داد: آسمان تهران امروز صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و در بعضی ساعات وزش باد شدید همراه با احتمال گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای تهران ۷ و حداکثر دمای آن ۱۹ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

ضیائیان تصریح کرد: از بعدازظهر امروز تا روز یکشنبه در سطح استان تهران در برخی ساعات

وزش باد نسبتاً شدید و در نیمه جنوبی و غربی استان در برخی ساعات وزش باد شدید تا بسیار شدید همراه با گردوخاک مورد انتظار است.

وی گفت: از جمعه شب تا روز دوشنبه با عبور سامانه بارشی، به تناوب در نیمه شمالی استان افزایش ابر و در برخی ساعات بارش‌های رگباری و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود. در ارتفاعات بالادست نیز بارش برف و کولاک و در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ وجود دارد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: تا روز شنبه ۹ اسفند افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود، اما از روز یکشنبه ۱۰ اسفند کاهش نسبتاً محسوس دما در استان تهران مورد انتظار است.

