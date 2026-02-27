به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز جمعه اندکی افزایش یافت، اما در آستانه ثبت کاهش هفتگی قرار دارد. تمدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا بخشی از نگرانی‌ها درباره بروز درگیری احتمالی و اختلال در عرضه نفت را کاهش داده است. هم‌زمان، انتظار می‌رود ائتلاف اوپک‌پلاس در نشست روز یکشنبه خود افزایش تولید را از سر بگیرد.

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۸ سنت معادل ۰.۱۱ درصد افزایش به ۷۰ دلار و ۸۳ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۱۳ سنت معادل ۰.۲۰ درصد افزایش، ۶۵ دلار و ۳۴ سنت معامله شد.

در معاملات هفتگی، نفت برنت در آستانه کاهش ۱.۸ درصدی قرار گرفته و نفت خام آمریکا نیز حدود ۲.۲ درصد افت هفتگی را تجربه می‌کند؛ افتی که بخشی از رشد قیمت‌ها در هفته گذشته را خنثی کرده است.

تحلیلگران معتقدند معامله‌گران پیش از تعطیلات آخر هفته در وضعیت «انتظار و مشاهده» قرار دارند؛ از یک سو تنش‌ها در پرونده ایران همچنان ادامه دارد و از سوی دیگر، نشست اوپک‌پلاس در روز یکشنبه با احتمال افزایش تولید پیشِ‌رو است.

آمریکا و ایران روز پنج‌شنبه در ژنو گفت‌وگوهای غیرمستقیم درباره اختلافات طولانی‌مدت هسته‌ای برگزار کردند. در جریان این مذاکرات، پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر توقف گفت‌وگوها به دلیل اصرار آمریکا بر «غنی‌سازی صفر» اورانیوم از سوی ایران و همچنین درخواست تحویل تمامی ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌شده، قیمت نفت بیش از یک دلار در هر بشکه افزایش یافت.

با این حال، پس از آنکه میانجی عمانی اعلام کرد دو طرف در مذاکرات پیشرفت‌هایی داشته‌اند، قیمت‌ها بار دیگر کاهش یافت.

سید بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، اعلام کرد دو طرف قصد دارند مذاکرات را از سر بگیرند و نشست‌های فنی در سطح کارشناسی هفته آینده در وین برگزار خواهد شد. با این وجود، برخی تحلیلگران معتقدند لحن مذاکرات نشان می‌دهد هیچ‌یک از طرفین تمایلی به عقب‌نشینی جدی ندارند.

در همین حال، منابع آگاه اعلام کردند اوپک و متحدانش در ائتلاف اوپک‌پلاس احتمالاً افزایش تولید حدود ۱۳۷ هزار بشکه در روز را برای ماه آوریل در نشست اول مارس بررسی خواهند کرد. این ائتلاف پیش‌تر افزایش تولید را در سه‌ماهه نخست سال متوقف کرده بود.