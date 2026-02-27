به گزارش خبرنگار مهر، مفهوم آیه ۱۷ سوره انفال (وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ رَمَی) در کدام گزینه بیان شده است؟

گزینه یک: قرآن، چراغ راه زندگی ماست

گزینه دو:جهان، آینه‌ی اعمال ماست

گزینه سه: کار، کار خدا بود

گزینه چهار:کمک به فقرا و نیازمندان

علاقه‌مندان جهت شرکت در مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۴۵۷ پیامک کنند.

هر روز به قید قرعه به عزیزانی که جواب صحیح را ارسال کرده باشند کمک هزینه سفر به کربلای معلا و ۶ جایزه نقدی ۵۰۰ هزار تومانی اهدا می‌شود.

اسامی برندگان مسابقه روز هشتم نهضت ملی زندگی با آیه ها

علی قیاسوند/بدره/کمک هزینه سفرکربلا

زهرا رضایی الوار/دره شهر /جایزه نقدی

روح الله جمشیدی/سیروان/جایزه نقدی

شاهزنان محبتی/چوار/جایزه نقدی

فرصت اکبری /ایوان/جایزه نقدی

سید نیما قائمی/شیراز/جایزه نقدی

سمیره خیمه زرنگاری /ایلام/جایزه نقدی