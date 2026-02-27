به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید بامری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دلگان، ضمن تسلیت وفات حضرت خدیجه کبری (سلام‌الله علیها) به مسلمانان جهان به‌ویژه مردم مؤمن شهرستان، ایشان را الگویی تمام‌عیار برای جامعه امروز، به‌ویژه برای زنان، دانست.

خطیب جمعه دلگان با اشاره به نقش بی‌بدیل حضرت خدیجه (س) در ترویج اسلام، گفت: جایگاه آن حضرت فراتر از همسری پیامبر (ص) بود. ایشان با ایمان نخستین، حمایت مالی همه‌جانبه از آرمان‌های نبوی و صبوری در محاصره اقتصادی شعب ابی‌طالب، نشان دادند که هزینه کردن برای ارزش‌ها، بهترین نوع سرمایه‌گذاری است.

حجت الاسلام بامری با تأکید بر ضرورت بازخوانی سیره عملی آن حضرت برای عبور از مشکلات امروز، تصریح کرد: حضرت خدیجه (س) برای ما یک الگوی عملیاتی است؛ نماد زنی که هم در اوج قله‌های اقتصادی می‌درخشد و هم تمام هستی خود را فدای آرمانش می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن هفته احسان و نیکوکاری، این ایام را فرصتی برای تقویت روحیه همدلی و کمک به همنوع دانست و افزود: این هفته زمینه‌ساز انجام کارهای ماندگار خیر مانند مدرسه‌سازی، تأمین جهیزیه و درمان بیماران است و سرمایه اجتماعی و انسجام ملی را تقویت می‌کند.

امام جمعه دلگان در بخش پایانی خطبه‌ها به تحلیل بازدارندگی چندلایه جمهوری اسلامی ایران در برابر راهبرد فشار حداکثری آمریکا پرداخت و با اشاره به حیرت مقامات آمریکایی از ایستادگی ملت ایران، تأکید کرد: آنچه امروز در برابر چشمان دنیا رقم خورده، رویارویی اراده سنگ‌ها با شیشه‌های زودشکن قدرت است.

وی افزود: آمریکا در محاسبات خود متغیر ایمان را نادیده گرفته بود و نمی‌دانست دیوار مستحکم ایران، نه از جنس بتن و فولاد، که از جنس خون دلیرمردانی است که شهادت را سعادت می‌دانند.

حجت الاسلام بامری با بیان اینکه اظهار حیرت ترامپ نماد استیصال یک سیستم و شکست پارادایم فکری غرب است، خاطرنشان کرد: سیستمی که همه چیز را با نفت و دلار می‌سنجد، از درک ملتی که عزت را بر شکم ترجیح می‌دهد، عاجز است. هیمنه پوشالی آمریکا در برابر اراده‌های مستحکم، مانند کف روی آب است.

وی در پایان تصریح کرد: ایران تسلیم نمی‌شود، زیرا تسلیم شدن در قاموس یک ملت مؤمن و شجاع معنا ندارد و هر سنگ قبر شهید در این دیار، یک قرارگاه فرماندهی برای مقاومت است.