به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه گناوه با اشاره به خطبه شعبانیه پیامبر اکرم(ص) و گفت‌وگوی آن حضرت با امیرالمؤمنین علی(ع)، افزود: هنگامی که امیرالمؤمنین(ع) از پیامبر(ص) پرسیدند افضل اعمال در ماه رمضان چیست، رسول خدا(ص) فرمودند: دوری از محرمات الهی و انجام ندادن گناه است.

امام جمعه گناوه، انس با قرآن و تلاوت کلام الهی را از مهم‌ترین برکات ماه مبارک رمضان دانست و با نقل روایاتی از ائمه اطهار(ع) اظهار کرد: تلاوت قرآن در این ماه ثواب مضاعف دارد و خانه‌هایی که در آن قرآن خوانده می‌شود، محل نزول برکت، دوری و هجرت شیطان و حضور فرشتگان الهی است.

وی بیان کرد: امام رضا (ع) می فرماید : اگر کسی در ماه مبارک رمضان یک آیه بخواند مثل این است که یک ختم قرآنی را در غیر ماه مبارک رمضان انجام داده است.

وی تأکید کرد: هنگام تلاوت قرآن باید با سکوت، توجه و احترام کامل به آیات الهی گوش فرا داد تا مشمول رحمت خداوند شویم.

تاکید بر اهمیت امور تربیتی

حجت الاسلام رکنی حسینی با گرامی‌داشت هشتم اسفند ماه روز امور تربیتی و آغاز هفته تربیت، اظهار کرد: امور تربیتی یکی از یادگاران و شاهکارهای شهیدان رجایی و باهنر در سال ۱۳۵۹ بود که دغدغه تربیت نسل آینده انقلاب را داشتند.

وی بیان کرد: متاسفانه در برهه ای از دولت ها این امور تربیتی از آموزش و پرورش کشور حذف شد و امروز آسیب هایی دامنگیر جوانان جامعه شده است و باید در آموزش و پرورش ومراکز علمی بیشتر به تربیت نسل کودک و نوجوان اهتمام ورزیم.

وی تربیت نسل کودک و نوجوان را زیربنای سلامت فرهنگی و اجتماعی جامعه دانست و افزود: اگر تربیتی در تراز انقلاب اسلامی می خواهیم باید از سنین کودکی و کودکستان ها ، پیش دبستان ها و دبستان ها این تربیت اسلامی آغاز و جدی گرفته شود ،در این صورت بسیاری از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در آینده و در محیط‌های علمی و دانشگاهی کاهش خواهد یافت.

وی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۵ در جشن تکلیف ۲ هزار و ۵۰۰ دانش آموز چهارده شاخصه به عنوان منشور تربیتی و دستورالعمل دادند و لذا همه متولیان امور تربیتی و فرهنگی و خانواده ها باید در این زمینه بیشتر دغدغه داشته باشند.

وی همچنین با تسلیت وفات حضرت خدیجه کبری(س) در دهم ماه مبارک رمضان، به نقش بی‌بدیل این بانوی بزرگ اسلام در حمایت از پیامبر اکرم(ص) و پیشبرد نهضت اسلامی اشاره کرد و گفت: اسلام مدیون ایمان، ایثار، فداکاری و صبر حضرت خدیجه(س) است و تاریخ اسلام هرگز از جایگاه والای این بانوی بزرگ غافل نخواهد شد.

حفظ و صیانت از منابع ملی وظیفه‌ای همگانی

امام جمعه گناوه با اشاره نهم اسفند آغاز هفته منابع طبیعی و تبریک این هفته به تلاشگران این عرصه گفت: امسال به خاطر ماه مبارک رمضان و تقارن آن با ایام لیالی قدر و شهادت امیرالمومنین علی (ع) یک هفته، هفته منابع طبیعی زودتر برگزار می شود و شعار امسال این هفته «سرمایه گذاری در منابع طبیعی زمینه ساز تولید پایدار»انتخاب شده است.

امام جمعه گناوه حفظ و صیانت از منابع ملی را وظیفه‌ای همگانی دانست و تصریح کرد: حفظ و پاسداشت منابع طبیعی از دستورات اکید دین مبین اسلام است و به اهمیت این موضوع تاکید شده است.

وی بیان کرد: هم حقوق دولت و هم حقوق مردم باید با دقت، عدالت و بر اساس قانون رعایت شود و هیچ‌یک نباید نادیده گرفته شود و هم حق دولت هم حق ملت باید رعایت شود.

وی در ادامه با تبریک پیشاپیش میلاد باسعادت امام حسن مجتبی(ع) و نام‌گذاری این روز به عنوان روز احسان و نیکوکاری، با تاکید بر اینکه ماه رمضان ماه همدلی است از مردم خواست به تاسی از این امام همام در پویش‌های همدلی، کمک به نیازمندان، جشن گلریزان، دستگیری از فقرا و مشارکت در برنامه‌های حمایتی، به‌ویژه در این ماه مبارک ، حضوری پررنگ داشته باشند.

لزوم حفظ حرمت ماه رمضان

حجت الاسلام رکنی حسینی بر حفظ حرمت ماه مبارک رمضان در همه اماکن عمومی، مراسم‌ها و فعالیت‌های صنفی،آرامستان ها تأکید کرد و گفت: رعایت حرمت این ماه شریف، نشانه تعظیم شعائر الهی است و همه باید کمک کنند تا حرمت این ماه حفظ شود و متولیان به برگزارکنندگان مراسم ها تذکر دهند.

وی همچنین با اشاره به دور سوم مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا به صورت غیرمستقیم در ژنو بر ایستادگی بر خطوط قرمز نظام، حفظ اقتدار ملی و آمادگی دفاعی کشور تأکید کرد.

وی گفت: امروز دفاع از خطوط قرمز و ایستادگی مستحکم در مقابل دشمن و آمادگی دفاعی نیروهای مسلح مورد تاکید است و باید آماده باشیم در عین حال هم مذاکره را هم انجام می دهیم.

وی ادامه داد: در مذاکرات هم قطعا ایران اسلامی از خطوط قرمز خود عقب نشینی نخواهد کرد که این خطوط قرمز نیز برد موشکی، حوزه مقاومت و مقدار غنی سازی و خارج کردن اورانیوم غنی شده از کشور است و همه مسئولین و وزارت امور خارجه کشور نیز محکم پای این خطوط قرمز ایستاده اند .