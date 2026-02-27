به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ایران نژاد اظهار کرد: طی گزارش تلفنی به واحد ارتباطات اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی مبنی بر سقوط از ارتفاع یک کارگر ساختمانی، بلافاصله آمبولانس پایگاه اورژانس ۱۱۵خیبر اراک به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه، مردی ۲۵ ساله به دلیل شدت جراحات وارده در صحنه حادثه فوت شد.

سقوط مرد ۴۵ ساله به چاه ۴ متری در قاسم‌آباد قره‌کهریز

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت:

طی گزارش تلفنی به واحد ارتباطات اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی مبنی بر سقوط فردی به داخل چاه در منطقه قاسم‌آباد قره‌کهریز، بلافاصله آمبولانس پایگاه دینه‌کبود به محل حادثه اعزام شد.

ایران نژاد بیان کرد: مصدوم که مردی ۴۵ ساله بود، پس از رهاسازی توسط عوامل آتش‌نشانی ۱۲۵، توسط کارشناسان اورژانس تحت اقدامات تخصصی پیش‌بیمارستانی قرار گرفت و جهت ادامه درمان به بیمارستان ولی‌عصر (عج) اراک منتقل شد.