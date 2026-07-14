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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۷

مرگ خاموش در چاه فاضلاب؛ دو مرد در رودباران جان باختند

مرگ خاموش در چاه فاضلاب؛ دو مرد در رودباران جان باختند

اراک- رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: سقوط دو مرد ۲۵ و ۶۵ ساله به داخل یک چاه فاضلاب در روستای رودباران، حادثه‌ای مرگبار رقم زد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ایران نژاد اظهار کرد: ساعت ۱۹ و ۴۹ دقیقه شامگاه سه‌شنبه، در پی گزارش سقوط دو مرد ۲۵ و ۶۵ ساله در چاه فاضلاب در روستای رودباران، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: کارشناسان فوریت‌ پزشکی پس از حضور در صحنه، اقدامات تخصصی احیای قلبی ریوی را برای هر دو مصدوم آغاز کردند، اما متأسفانه با وجود تلاش‌های انجام‌شده، فوت هر دو نفر در محل حادثه تأیید شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی تاکید کرد: ورود افراد غیر متخصص و فاقد تجهیزات ایمنی و تهویه مناسب، به چاه های عمیق و غارها و علی الخصوص چاه های فاضلاب به دلیل انباشت گاز مونوکسید کربن و گازهای سمی، بسیار خطرناک بوده و قطعا موجب از دست رفتن هوشیاری و در نهایت مرگ خواهد شد.

کد مطلب 6888343

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