به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه را در نشست خبری قبل از بازی پرسپولیس و ذوب اهن اصفهان از هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال کشور گفت: یک بازی خیلی مهم داریم. دنبال این هستیم که عملکردمان را بهتر از بازی های گذشته کنیم. واصح است با عملکرد بهتر دنبال نتیجه بهتر هستیم.

سرمربی پرسپولیس افزود: به خاطر نتایج اخیر ناراحت و غمگینیم. چنین مواقعی است بازیکنانی که در پرسپولیس بازی می کنند و چنین فشاری را تحمل می کنند به بزرگی این باشگاه می رسند. بازیکن و مربی بزرگ کسی است که در محیط و استرس بالا بتواند عملکرد خوب داشته باشد.

اوسمار درباره رویارویی با ذوب اهن تاکید کرد: می دانیم انها چطور بازی می کنند و امیدوارم بتوانیم بازی خوبی را انجام دهیم و موفق شویم.

سرمربی سرخپوشان درباره حضور سروش رفیعی و امین کاظمیان در جمع بازیکنان پرسپولیس در سفر به اصفهان و احتمال استفاده از آنها گفت: باشگاه در این خصوص بیانیه داد که مسائل داخلی را خودمان حل می کنیم. اگر کسی با ما به سفر می آید پس آماده بازی هم هستند.

اوسمار درباره فشار بازی های هفته های اخیر و قول او به هواداران پرسپولیس برای پایان فصل جاری خاطرنشان کرد: قبل از اینکه به ایران بیایم نتایج بازی های پرسپولیس را دنبال می کردم.با مربیان که صحبت می کردم می گفتیم که لیگ امسال خیلی عجیب است. الان نمی توان قولی برای پایان فصل داد چون ۲۵‌درصد مسابقات باقی مانده است. یکی دو بازی مانده به آخر فصل می توانیم درباره جایگاه خودمان صحبت کنیم. هر دو تیم به سه امتیاز بازی فردا نیاز دارند و باید در این فشار و روزهای سخت بازی خوب خودمان را نشان دهیم.