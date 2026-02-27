به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خوش‌اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در سطح استان و شهرستان مکلف به پیگیری دقیق موضوع تنظیم بازار شده‌اند، اظهار داشت: با تأکیدات استاندار تهران، روند ذخیره‌سازی اقلام اساسی، رصد مستمر شبکه توزیع و نظارت بر قیمت‌ها با جدیت دنبال می‌شود تا شهروندان در تأمین مایحتاج خود با مشکلی مواجه نشوند.

وی از اجرای «طرح نظارتی ویژه ماه رمضان و پایان سال» خبر داد و افزود: این طرح با محوریت کارگروه تنظیم بازار و از طریق اکیپ‌های گشت سیار در سطح شهر تهران در حال اجراست. همچنین ۱۰۰ کیوسک دریافت گزارش‌های مردمی در میادین اصلی، بازارها و مراکز مهم تجاری مستقر شده تا تخلفات احتمالی صنفی و موارد احتکار کالاهای اساسی به‌صورت فوری بررسی و رسیدگی شود.

فرماندار تهران با اشاره به افزایش مراجعات مردمی در روزهای پایانی سال تصریح کرد: با توجه به حضور هم‌وطنان از سایر استان‌ها برای خریدهای پایان سال در بازار بزرگ تهران و دیگر مراکز عمده‌فروشی، هماهنگی‌های لازم با اصناف، بازاریان و دستگاه‌های مسئول انجام شده و تمهیدات انتظامی و امنیتی متناسب با شرایط پیش‌بینی شده است تا آرامش و امنیت خریداران به‌طور کامل تأمین شود.

خوش‌اقبال با تأکید بر وضعیت مناسب ذخایر راهبردی کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: برای ایام نوروز نیز پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و در حوزه خدمات شهری، حمل‌ونقل عمومی، بهداشت و سایر خدمات مورد نیاز شهروندان و مسافران نوروزی هماهنگی‌های لازم صورت گرفته و آمادگی کامل وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به برقراری امنیت پایدار در پایتخت گفت: با تلاش مجموعه‌های انتظامی، امنیتی، قضایی و خدمات‌رسان، امنیت و آرامش در تهران برقرار است و شهروندان می‌توانند با اطمینان خاطر در برنامه‌های مذهبی و اجتماعی این ایام حضور یابند.

معاون استاندار تهران از برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری باشکوه شب‌های قدر، ایام شهادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و راهپیمایی روز جهانی قدس خبر داد و افزود: ان‌شاءالله این مراسم با حضور گسترده و پرشور مردم برگزار خواهد شد.

وی حفظ و تقویت اعتماد عمومی، آرامش روانی جامعه و افزایش اطمینان مردم را از اولویت‌های اصلی عنوان کرد و گفت: تمامی اقدامات در چارچوب اختیارات قانونی و با هدف صیانت از سرمایه اجتماعی انجام می‌شود.

خوش‌اقبال در پایان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در ایجاد فضای امید و نشاط اجتماعی اظهار داشت: ضروری است سازمان صداوسیما و سایر دستگاه‌های تبلیغی، فرهنگی و رسانه‌ای با هماهنگی مؤثر نسبت به تولید و پخش برنامه‌های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و آموزشی اهتمام ویژه داشته باشند و در کنار آن، رصد مستمر فضای مجازی و اقدام به‌موقع در برابر شایعات و اخبار نادرست در دستور کار قرار گیرد تا آرامش روانی جامعه حفظ شود.

خبرنگار: رحیم کاویانی