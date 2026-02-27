به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاری زاده در نشست خبری پس از برد ۲ بر یک استقلال مقابل فجر سپاسی شیراز از هفته بیست و سوم لیگ برتر در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه شهدای شهرقدس گفت: بازی سنگینی انجام دادیم. به هواداران عزیز و باشگاه استقلال تبریک می گویم. به تیم قابل احترام فجر هم خسته نباشید می گویم.

سرمربی استقلال ادامه داد: بازی در نیمه اول پربرخورد و نزدیک بود. در بدترین زمان ممکن گل خوردیم. این نوع گل خوردن هم جزئی از فوتبال است و هر کس در هر موقعیتی می تواند چنین اشتباهاتی انجام دهد. ما بعد از گل دوم می توانستیم باز هم به گل برسیم. خوشحالم از نتیجه ولی مهم تر اینکه بازیکنان خیلی همدل بازی کردند.

بختیاری زاده درباره تعویض های استقلال و تاثیرگذاری آنها در جریان مسابقه تاکید کرد: از لحاظ نفر به نفر بازیکنان خیلی خوبی داریم. بازیکنان فیکس خوب و باکیفیت هستند. نیمکت نشینان هم عالی هستند. مثلا در پست منیرالحدادی که فوق العاده است مهران احمدی را دارم. اتفاقا خوشحال می شوم به همه بازی دهم تا حس رقابت ایجاد شود.

او تاکید کرد: اسلامی و قلی زاده را به عنوان بازیکنان تکنیکی و رونده به زمین فرستادم. در مجموع بازی خوبی را از کل تیم دیدیم که برایم قابل احترام و مهم است.

سرمربی استقلال در پاسخ به اینکه قبول دارید دلچسب بازی نکردید یادآور شد: در بخش هایی از بازی بدون اینکه حریف روی ما فشار بیاورد بازیکنان تیم به همدیگر پاس اشتباه می دادند که می توانست کمر تیم را بشکند و چنین پاس هایی کشنده است. من تازه آمده ام و بخشی از این موضوع را می گذارم روی اینکه بازیکنان هنوز شادابی لازم را ندارند. به هر حال فیلم بازی را می بینیم و ضعف ها را بررسی خواهیم کرد.

بختیاری زاده درباره بازگشت به استقلال پس از یک فصل و عدم اعتماد مدیران وقت باشگاه به او یادآور شد: همان موقع بخصوص پس از بازی با الریان که توانستیم صعود کنیم و شرایط سختی هم داشتیم خودم خیلی مشتاق بودم که ادامه دهم. نمی خواستم سرمربی باشم و خودم به باشگاه گفتم کادرفنی تقویت شود تا آقای ماتزاری بیاید اما تفکر باشگاه اینگونه نبود . من همیشه به مخاطب خودم احترام می گذارم همین الان هم نفرات خوبی داریم اما حقیقت این است که ضعف داریم.

او تاکید کرد: وقتی مقابل الحسین اردن در لیگ قهرمانان آسیا2 می بازیم و حذف می شویم ضعف داریم. روی کار دفاعی باید خیلی کار کنیم.

بختیاری زاده درباره رقیب خود برای سرمربیگری استقلال یادآور شد: یک نفر دیگر هم بود و اگر او می امد من قطعا برایش آرزوی موفقیت می کردم.

او درباره انتظار هواداران از قهرمانی استقلال با او تصریح کرد: همیشه همین انتظار از استقلال است. کادرقبلی و بازیکنان کار کردند تا الان هم در صدر هستیم. من تمام وقتم را می گذارم تا در صدر باشیم. مهم ترین مساله برای من همین موضوع در کنار انضباطی و دسیپلین است.

بختیاری زاده سپس خطاب به برخی نفرات یادآور شد: بازیکنان حرفه ای زیادی داریم اما تعدادی هم هستند که باید قدر این شرایط و هوادارانش را بداند که خواسته اش بجاست و آن هم قهرمانی است. باشگاه هیچ مشکلی ندارد و هوادار باید بفهمد. من هرگز از توهین هوادار ناراحت نشدم چون تمام وجودش احساس است چون تیمش را دوست دارد.

بختیاری زاده با اشاره انتشار برخی اخبار دروغ در دوران قبلی سرمربیگری اش در استقلال گفت: می دانم خبرنگار باشرف کم نداریم اما افرادی بودند که داستان های دروغ می ساختند و من را تخریب می کردند. من اینقدر شهامت داشتم که اگر اشتباه کردم بگویم عذر می خواهم اما متاسفانه عده ای بودند که اصلا نمی خواستند سهراب باشد. باز هم مشکل من خودم نبودم چون می دیدم به استقلال لطمه می زند. در پایان هم می خواهم از ساپینتو و کادرش تشکر کنم.

او در پایان گفت: می خواهم سربسته بگویم. من اصلا نازون را ندیدم . او را دیروز دیدم. موسی جنپو و آرمین سهرابیان دیر بر سر تمرین امدند که جریمه اش این است که یکی دو روز تمرین کنند اما دو بازیکن بزرگ تیم، رفتاری انجام دادند که من را مجاب کرد فعلا از تمرین ها دور کنم. تمام بازیکنان را خدا می داند دوست دارم . اگر من به قهرمانی برسم با همین بازیکنان است ولی آنچه برایم مهم است نظم و انضباط و تفکر حرفه ای است. من پیشانی بازیکن مودب و منضبط را می بوسم اما بازکین بی نظم و غیر حرفه ای هیچ شانسی ندارد.