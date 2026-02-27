به گزارش خبرنگار مهر، طرح عرضه مستقیم ماهی از تولید به مصرف با حضور مدیرکل شیلات استان کرمانشاه از بعد از ظهر جمعه هشتم اسفندماه در محل تعاونی شیلات واقع در مجاورت اداره کل شیلات استان آغاز شد.

این طرح با هدف کوتاه‌کردن دست واسطه‌ها، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تسهیل دسترسی شهروندان به آبزیان تازه اجرایی شده است و بر اساس اعلام مسئولان، به صورت مستقیم و با نظارت کامل اداره کل شیلات استان کرمانشاه ادامه خواهد داشت.

در قالب این برنامه، انواع ماهی تازه با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد تا ضمن ایجاد تعادل در قیمت‌ها، امکان بهره‌مندی اقشار بیشتری از سبد غذایی سالم فراهم شود. مسئولان شیلات استان تأکید کرده‌اند که نظارت کامل بر روند عرضه، کیفیت محصولات و قیمت‌گذاری انجام خواهد شد تا حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به طور همزمان تأمین شود.

اجرای این طرح در راستای سیاست‌های حمایتی بخش شیلات و با هدف ارتقای سلامت غذایی خانوارها برنامه‌ریزی شده است. افزایش سرانه مصرف ماهی به عنوان یکی از منابع مهم تأمین پروتئین و مواد مغذی، از مهم‌ترین اهداف این اقدام عنوان شده است.

بر اساس اعلام اداره کل شیلات استان، عرضه مستقیم آبزیان می‌تواند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ مصرف ماهی، بهبود الگوی تغذیه سالم و تقویت امنیت غذایی ایفا کند. همچنین این طرح با ایجاد بازار مستقیم برای تولیدکنندگان، زمینه پایداری بیشتر در چرخه تولید و توزیع آبزیان را فراهم می‌سازد.

مسئولان مربوطه اجرای این برنامه را گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار صنعت شیلات استان دانسته و ابراز امیدواری کرده‌اند که با استقبال شهروندان، زمینه تداوم و گسترش آن در سایر نقاط استان نیز فراهم شود.